Onda de frio atinge a Alemanha

Céu azul, temperaturas negativas e geadas vêm marcando o inverno alemão nesta segunda quinzena de janeiro. No fim de semana, termômetros chegaram a medir quase -20°C, e o frio intenso deve continuar nos próximos dias.

A temperatura mais baixa registrada nos últimos dias pelo Serviço Meteorológico Alemão (DWD) foi de -18,6°C, em Deutschneudorf-Brüderwiese, no leste do país, na noites de domingo para segunda. Em Zwiesel, na Baviera, o frio chegou a -16,4°C, e em Burgwald-Bottendorf, no estado de Hessen, a -13,9°C.

Geada em Schwerin, no norte do país

Para esta terça-feira, foram anunciados geadas e um pouco de neve em partes do país, com máximas de 3°C. Na quarta-feira, a temperatura deve se manter negativa mesmo durante o dia em algumas áreas. Na noite de quinta para sexta-feira, a previsão é que os termômetros marquem até -12°C.

Apesar das belas paisagens compostas por gramados cobertos de gelo iluminados pelo sol, o frio intenso também traz transtornos. Numa escola de Essen no oeste do país, por exemplo, os encanamentos dos banheiros congelaram, e as crianças ficaram sem aulas nesta segunda-feira.

Vegetação coberta de gelo na fronteira da Alemanha com a Polônia

A Associação Alemã de Salvamento de Vidas (DLRG) alerta que, apesar de muitos rios e lagos congelarem com as temperaturas negativas, é preciso ter cuidado para caminhar ou patinar sobre eles, pois a maioria das camadas de gelo ainda é fina. Para pisar sobre um lago, o gelo deve ter ao menos 15 centímetros de espessura, e sobre água corrente, 20 centímetros.

O sul da Alemanha foi afetado neste mês por fortes nevascas, que levaram a cancelamento de voos, trânsito, fechamento de escolas e mortes. No último domingo, a última região afetada da Baviera, nos arredores de Berchtesgaden, suspendeu o estado de calamidade – declarado em cinco distritos do estado no início de janeiro.

Geada em Essen, no oeste do país

