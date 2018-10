Obra de Banksy se desfaz após ser leiloada

Uma famosa obra do artista britânico Banksy, cuja verdadeira identidade é desconhecida, se desfez momentos depois de ser leiloada por 1,04 milhão de libras esterlinas (cerca de 5,2 milhões de reais) na casa de leilões Sotheby's, em Londres, nesta sexta-feira (06/10).

O próprio artista divulgou em sua conta oficial no Instagram uma foto do momento em que a obra Girl With Balloon se fez em tiras ao passar por um triturador de papel escondido na parte inferior da moldura, após o toque de um alarme.

"Going, going, gone", escreveu como legenda da foto, em referências às palavras em inglês que o leiloeiro pronuncia quando um comprador arremata uma peça – equivalente a "dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três".

"Parece que acabamos de ser 'banksyficados'", disse o diretor de arte europeia contemporânea da Sotheby's, Alex Branczik, após o leilão, conforme é possível ouvir em vídeos divulgados nas redes sociais, os quais também mostram a reação de surpresa dos presentes.

A pintura em spray que se desfez, de 2006, retratava uma menina tentando alcançar um balão vermelho em forma de coração. Tratava-se de uma versão em tela de um grafite feito numa rua de Londres. A obra foi reproduzida inúmeras vezes e, em 2017, foi escolhida como a favorita dos britânicos.

A obra foi arrematada por um valor mais de três vezes superior ao estimado antes do leilão, equivalendo ao valor recorde já pago por uma obra do artista. A Sotheby's disse estar discutindo os próximos passos com o comprador. Alguns observadores do mercado de arte sugeriram que o trabalho poderia valer ainda mais após triturado.

Original de Bristol, na Inglaterra, Banksy ficou famoso pelos grafites que pintou em diversas partes do mundo, de Londres à Palestina. Hoje, ele é um dos artistas mais conhecidos do mundo. Além da garota com o balão em formato de coração, suas imagens, muitas vezes satíricas, incluem dois policiais se beijando e um chimpanzé com uma placa com os dizeres: "Ria agora, mas um dia eu estarei no comando".

