Embora Bento 16 muitas vezes parecesse tímido, o banho na multidão, surpreendentemente, é um dos destaques de seu pontificado. O culto à sua pessoa, porém, contrastava com a natureza espiritualizada do Santo Padre, considerado um intelectual conservador. Com suas aparições em meio à multidão, como aqui no Dia Mundial da Juventude de 2011, em Madri, Bento 16 mostrou ser parte da cultura dos jovens.