O saldo dos 5 primeiros anos do casamento gay na Alemanha

Desde a introdução do chamado "casamento para todos" na Alemanha, em 2017, ocorreram cerca de 65 mil matrimônios entre pessoas do mesmo sexo, a maioria deles entre mulheres.

Da introdução do chamado "casamento para todos", em 2017, até 2021, foram realizados na Alemanha cerca de 65 mil matrimônios entre pessoas do mesmo sexo, segundo dados divulgados pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) nesta terça-feira (05/07).

Os números do Destatis revelam que o auge do casamento gay na Alemanha foi em 2018, quando os casais se apressaram em oficializar suas uniões no primeiro ano após isso se tornar possível no país. Naquele ano, foram 21.757 casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E somente nos últimos três meses de 2017, logo após o direito se tornar lei no país, foram 11.147 matrimônios.

As estatísticas também revelam que a proporção de casamentos entre mulheres vem aumentando. Em 2017, 45% dos casamentos gays foram entre mulheres. Em 2021, esse percentual foi de 53%. Os casamentos entre mulheres superaram os entre homens em todos os anos com exceção de 2017.

Em relação aos outros países da Europa Ocidental, a Alemanha legalizou o casamento gay com atraso, em grande parte devido à relutância do bloco conservador formado pela União Democrata Cristã (CDU) da então chanceler federal, Angela Merkel, e seu partido-irmão bávaro, a União Social Cristã (CSU).

Em relação aos outros países da Europa Ocidental, a Alemanha legalizou o casamento gay com atraso, em grande parte devido à relutância do governo conservador Foto: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

As duas legendas conservadoras dominaram as coalizões de governo na Alemanha por 16 anos, até o final do ano passado.

Holanda, a pioneira

A França e o Reino Unido abriram o caminho para a legalização do casamento gay em 2013. Os britânicos implementaram a medida em 2014. Mas, a nação pioneira foi a Holanda, que aprovou a igualdade no casamento em 2001.

Os dados demonstram que os casamentos do mesmo sexo diminuíram 12,4% em 2021, comparado ao ano anterior, com 8.710 registros. A queda foi maior do que a registrada nos matrimônios entre homens e mulheres, que foi de 3,9% – de 363 mil em 2020 para 349,1 mil no ano passado.

Acredita-se que a pandemia de covid-19 tenha afetado significativamente o número de casamentos entre 2020 e 2021

A demanda maior pelos casamentos gays nos anos logo após a legalização pode ser parcialmente explicada pelo fato de que isso simplesmente não era possível antes. Desde 2001, os casais tinham a opção de registrar a união civil, algumas das quais, foram mais tarde convertidas em casamentos.

Sem levar em conta essas uniões civis, o total de casamentos gays entre 2017 e 2021 foi de 36,8 mil.