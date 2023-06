O risco de seguir os "influencers" em vez de fazer faculdade

"Influenciadores famosos compartilham o 'caminho das pedras', não coincidentemente, por meio da venda de cursos on-line, lives e livros" Foto: Martha Asencio-Rhine/Zumapress/picture alliance

"Fazer faculdade para quê? Agora o caminho é trabalhar com o marketing digital". É seguro assumir que a maioria de vocês, pelo menos uma vez, já leu ou ouviu algo do tipo. Eu já, e mais vezes do que gostaria.

Fui o primeiro da família a ingressar na universidade. Foi um processo difícil, sobretudo devido à falta de familiaridade dela com o ensino superior. Lembro de ser até chamado de "vagabundo", pois essa não proximidade fazia com que eles simplesmente não entendessem sobre a preparação.

Resisti e uma de minhas maiores motivações na vida é saber que meu pioneirismo, marcado por muita dor, resiliência e sofrimento, tornará o caminho de todos os meus sobrinhos, e futuramente de meus filhos, muito mais fácil.

Um deles já estava no ensino médio quando começou a se tornar próximo de mim e ficou encantado com tudo aquilo que eu vivia na USP. Ele queria medicina e chegou até a se inscrever em um cursinho pré-vestibular. Eu estava talvez até mais feliz do que ele. Além disso, disposto a fazer tudo o que estava ao meu alcance para ajudá-lo com o caminho rumo à aprovação.

Não me perguntem como ou quando, pois eu não saberei responder, mas em algum momento o caminho dele cruzou o das dezenas de influencers que vendem a ideia do enriquecimento por meio da internet e do marketing digital.

Não estou me referindo aos influenciadores que ganham dinheiro com publicidade ou com a produção de vídeos compartilhando suas incríveis e perfeitas vidas nas redes sociais. Também tenho algumas percepções a respeito destes, mas fica para uma próxima coluna.

Estou me referindo àqueles que vendem a ideia do enriquecimento via marketing digital e também a ideia do "nunca mais tenha patrão". Por favor, não interpretem minha opinião acerca do assunto como uma generalização. Eu, de fato, não sou consumidor desse tipo de conteúdo. Meu problema não é com o marketing digital em si, pois sei que há profissionais da área que são éticos e responsáveis.

Discurso raso de riqueza milagrosa

Meu problema é com os profissionais que agem com falta de ética, responsabilidade, transparência e que se pautam no discurso raso de riqueza milagrosa. A discussão que quero propor é sobre os efeitos desses discursos em nossos jovens. Estes, salvo exceções, são imediatistas. Além disso, a maioria é de baixa renda e é seguro assumir que boa parte deles tenha muitos sonhos em relação a um certo padrão de vida que é sim obtido por meio do dinheiro.

Nesse contexto, é natural que se encantem com a possibilidade de ficarem ricos e conquistarem todos os bens, conforto e experiências que tanto vislumbram de uma forma mais rápida e fácil do que investindo anos em uma formação acadêmica.

Foi exatamente isso que aconteceu com meu sobrinho. Rapidamente eu deixei de ser um exemplo e fui substituído por pessoas que ele nem conhece, mas fica encantado e admirado com suas trajetórias. Dizem terem começado do zero, passando pelas mesmas frustrações e limitações de nossos jovens, e que hoje são milionárias, fazem os próprios horários e não têm mais patrão. Elas não pensam duas vezes antes de compartilharem suas viagens, incríveis mansões, experiências culturais e gastronômicas.

Como alcançar esse padrão de vida? Bom, eles compartilham o "caminho das pedras", não coincidentemente, por meio da venda de cursos on-line, lives e livros. O problema é que isso cria uma ilusão nos jovens e estes podem gastar muita energia, tempo e dinheiro almejando chegar na "fase de ouro". Além disso, desconsideram a heterogeneidade nas origens socioeconômicas do seu público. É comum que um dos ingredientes para a conquista da "riqueza" seja a poupança e ela, quase sempre, precisa ser em parte investida nas formações que oferecem.

Há também falta de transparência de alguns deles, colocando boa parte da responsabilidade de suas riquezas em suas "estratégias inovadoras", mas esquecem de compartilhar que não necessariamente começaram do zero. Muitos deles tiveram a oportunidade de fazer grandes investimentos em seus trabalhos e em suas estratégias. Inclusive, alguns se esquecem de compartilhar que há muito trabalho e, não poupando na hipocrisia, muito estudo e aprendizado por trás, ainda que não no formato tradicional e dentro de uma universidade.

"Heróis" do marketing

Em uma conversa recente com meu sobrinho, ele me disse que estava preparando o lançamento de um curso digital sobre emagrecimento. Tive uma disciplina de marketing na graduação e aprendi que a qualidade do serviço/produto vendido é muito relevante. Assim, para ajudar, frisei que era muito importante a qualidade da formação acadêmica da pessoa que ministraria o curso que ele iria vender. Além disso, claro, era necessário alguém com responsabilidade no discurso, justamente para não incorrer em dietas milagrosas e irresponsáveis. Ele ficou chocado e eu mais ainda quando notei que minhas falas eram totalmente desconexas do que ele aprende com seus heróis do marketing digital. Era como se nada do que eu disse fosse relevante, pois com a "estratégia certa" tudo, simplesmente tudo, pode ser vendido e uma receita milionária pode ser obtida.

Com meu sobrinho, temo, eu já perdi a batalha. Já não sou mais uma figura de representatividade. Como ele, há milhares de outros por todo o país: jovens inteligentíssimos, sonhadores e esforçados. Desejo muito que todos eles obtenham sucesso por meio do trabalho e estudo nos quais estão colocando energia, mas desejo, mais ainda, que caso isso não aconteça simplesmente já não seja tarde demais para colocarem energia em formações mais sólidas, mesmo fora das universidades, e com caminhos mais seguros, ainda que com retornos ao longo prazo.

Desejo, sobretudo, que haja uma maior conscientização das pessoas que estão na posição de influenciadores. Não acho que seja errado eles quererem lucrar ou venderem cursos com suas estratégias, mas é preciso que haja responsabilidade e maior transparência em seus discursos.

Vozes da Educação é uma coluna quinzenal escrita por jovens do Salvaguarda, programa social de voluntários que auxiliam alunos da rede pública do Brasil a entrar na universidade. Revezam-se na autoria dos textos o fundador do programa, Vinícius De Andrade, e alunos auxiliados pelo Salvaguarda em todos os estados da federação. Siga o perfil do Salvaguarda no Instagram em @salvaguarda1.