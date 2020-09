O risco de festas familiares para a transmissão da covid-19

Surtos locais de infecção com o novo coronavírus surgem frequentemente após festas ou grandes celebrações familiares, tanto em espaços fechados, quanto ao ar livre. Beijinhos aqui, abraços ali, cantos e danças, conversas animadas no círculo de parentes e amigos. São rituais de apego que fazem a vida valer a pena e que alguns não querem perder, nem mesmo em tempos de pandemia.

Uma festa de casamento de vários dias celebrada em diversos locais teria desencadeado um grave surto de covid-19 em Hamm, no oeste da Alemanha. O mesmo teria acontecido após uma festa de uma grande família na cidade alemã de Göttingen, em junho.

Em princípio, os focos de infecção poderiam ser detectados em todo o mundo. Tais "eventos superdisseminadores" incluem, por exemplo, o acúmulo explosivo de infecções após celebrações religiosas, visitas a clubes ou cursos de zumba na Coreia do Sul, após festas numa estação de esqui austríaca, depois de celebrações carnavalescas no oeste da Alemanha ou festivais de cerveja na Baviera. Seu padrão é sempre semelhante: uma situação que resulta em dezenas de casos e, destes, centenas de contágios subsequentes..

Embora eventos de grande porte ainda sejam proibidos em muitos países, em tradicionais locais de festas, bares, clubes ou reuniões particulares, as regras de distanciamento nem sempre são observadas.

As pessoas procuram o coletivo, buscam a companhia de amigos e parentes, vão a eventos esportivos e culturais que gostam. Em breve, teremos Natal e Ano Novo, e todos querem a antiga vida de volta. E se a vida social se deslocar para recintos fechados nas próximas semanas devido ao inverno europeu, a probabilidade de clusters locais de infecção também aumentará.

De acordo com a epidemiologia, um superdisseminador é um infectado que transmite a doença para um número particularmente grande de pessoas. O infectado não tem culpa, qualquer um pode se tornar um superdisseminador se tiver tido contato com muitos no momento errado.

Futebol sem público, rotina na pandemia

O momento também é crucial, pois um infectado já pode ser altamente contagioso mesmo antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Durante esta fase, a carga viral na garganta parece ser particularmente elevada.

Entretanto, muitos não apresentam sintomas ou quase não os têm e, portanto, nem mesmo percebem que foram infectados e que são fontes de contágio. Além disso, algumas pessoas parecem espalhar mais vírus e por mais tempo que outras. Isto pode ocorrer devido a seu sistema imunológico ou à distribuição de receptores de vírus no corpo.

Muitas vezes nem é possível identificar o superdisseminador. Um estudo do virologista japonês Hitoshi Oshitani, que examinou 61 focos de infecção com mais de 3 mil casos, causou sensação. Ele pesquisou surtos em restaurantes, salas de concertos e academias, locais considerados de alto risco onde muitos foram infectados pelo Sars-Cov-2. A pesquisa conclui que mulheres com menos de 30 anos, sem sintomas, têm maior probabilidade de serem propagadoras do vírus.

A equipe de Oshitani não citou as razões para isso. É óbvio, porém, que principalmente os mais jovens vão a clubes, bares ou festas – locais geralmente cheios e com pouca ventilação. A música alta e o álcool também fazem as pessoas falarem mais alto ou se aproximarem mais e as inibições diminuem.

Cálculo dos riscos

O rigor das restrições depende em grande parte do número de novas infecções. O fator decisivo aqui é o chamado número de reprodução R, que indica a média de pessoas infectadas por alguém. Um valor R de 2 significa que uma pessoa infectada contamina dois outros. O objetivo das restrições de contato é, portanto, manter este número tão baixo quanto possível – abaixo de 1.

Entretanto, além do valor R médio, também é decisivo o chamado fator de dispersão K, que indica com que frequência uma doença ocorre e onde podem se formar focos. Também este fator tem de ser mantido o mais baixo possível, pois quando a dispersão é menor a propagação da infecção pode ser rastreada até poucas pessoas ou mesmo até um único indivíduo.

O fato de a maior parte dos infectados contaminar apenas algumas pessoas, mas alguns superdisseminadores contagiarem um grande número, é antes de tudo uma notícia muito boa porque as medidas de proteção podem ser controladas de maneira muito mais direcionada.

Na maioria dos países, restrições ao afrouxamento do isolamento social visam conter possíveis surtos de infecção locais e evitar outro bloqueio em larga escala com todos os danos econômicos e sociais consequentes.

Em vista do rápido aumento do número de novas infecções, muitos países já reduziram ou restringiram drasticamente o afrouxamento das restrições, por exemplo, nas áreas de gastronomia ou eventos públicos. Alguns inclusive voltaram a impor o bloqueio em larga escala (como Israel) ou isolaram áreas particularmente afetadas (como Madri).

Para controlar uma doença, é difícil identificar e isolar os superdisseminadores individuais, especialmente quando os infectados apresentam poucos ou nenhum sintoma. No entanto, é possível controlar as circunstâncias que favorecem um "evento de superdifusão".

Clubes podem ser área de risco

Se continuarem proibidas as celebrações familiares e festas, os eventos esportivos, concertos, ida a clubes e bares e encontros similares que reúnem um grande número de pessoas, especialmente em ambientes fechados, e forem observadas regras como o uso de máscaras, higiene e distanciamento, comunidades não precisam ter de se isolar completamente.

Mesmo na estação fria, em que gripe e resfriados são comuns, o respeito às regras permitiria que empresas, lojas, escolas, creches, e assim por diante, permanecessem abertas e isso evitaria consequências econômicas e sociais ainda mais dramáticas.

E se houver um novo surto em algum lugar, devem ser encontradas todas as pessoas de contato o mais rápido possível, para que sejam isoladas imediatamente até que se tenha o resultado negativo do teste de covid-19. O Japão, por exemplo, não só conseguiu conter a propagação do vírus com este método, mas desta maneira também evitou um bloqueio mais drástico

A importância do comportamento

Claro que grandes eventos podem ser proibidos e as medidas de isolamento e distanciamento social podem ser reforçadas, empresas e restaurantes podem ser pressionados ao cumprimento das regras. Mas isso tudo depende do comportamento social de cada um.

Nas últimas semanas, na Alemanha, muitos indivíduos, por convicção ou ignorância, não observaram as regras do uso de máscara, higiene e distanciamento. Onde não há bom senso, os responsáveis pelo bem comum devem encontrar as medidas cabíveis para sancionar o desrespeito às regras com penalidades severas.

Não se deve esquecer, entretanto, que a grande maioria se esforça no cumprimento das regras para se proteger, mas acima de tudo para proteger os outros. E esta esmagadora maioria também entende que possíveis eventos superdisseminadores devem ser evitados – mesmo que isso signifique renunciar ao que se gosta, ao menos até que se tenha um medicamento ou uma vacina contra o Sars-Cov-2.

Onde se escondem os coronavírus Maçanetas contaminadas Os coronavírus conhecidos permanecem infecciosos em superfícies como maçanetas por quatro a cinco dias, em média. Como todas as infecções por gotículas, o Sars-Cov-2 se propaga por mãos e superfícies tocadas com frequência. Embora seja ainda relativamente desconhecido, os especialistas partem do princípio que os conhecimentos sobre as variedades já estudadas se aplicam ao novo coronavírus.

Onde se escondem os coronavírus Refeições arriscadas Por isso é necessário certo cuidado durante o almoço no refeitório do trabalho – se ainda estiver funcionando. Em princípio, coronavírus contaminam pratos ou talheres se alguém infectado espirra ou tosse diretamente neles. No entanto, o Departamento Federal alemão de Avaliação de Riscos (BfR) enfatiza que "até agora não se sabe de infecções com o Sars-Cov-2 por esse meio de transmissão".

Onde se escondem os coronavírus Medo de importados? Ainda segundo o BfR, os pais não precisam temer um contágio através de brinquedos importados. Até o momento não pôde ser comprovado nenhum caso desses. Os estudos sugerem que o novo coronavírus seja relativamente instável em termos ambientais: os patógenos permaneceriam infecciosos durante vários dias sobretudo a temperaturas baixas e alta umidade atmosférica.

Onde se escondem os coronavírus Vírus pelo correio? Em geral, coronavírus humanos não são especialmente resistentes sobre superfícies secas. Como sua estabilidade fora do organismo humano depende de diversos fatores ambientais, como temperatura e umidade, o BfR considera "antes improvável" um contágio por pacotes de correio – embora ressalvando ainda não haver dados mais precisos sobre o Sars-Cov-2.

Onde se escondem os coronavírus Pingue-pongue entre cão e dono? Meu cachorro pode me contagiar e eu a ele? Também o risco de contaminação de animais domésticos é considerado muito baixo pelos especialistas, embora não o descartem. Os próprios animais não apresentam sintomas patológicos. Caso infectados, contudo, é possível transmitirem o coronavírus pelas vias respiratórias ou excreções.

Onde se escondem os coronavírus Verduras assassinas? Igualmente improvável é a transmissão do Sars-Cov-2 através de alimentos contaminados, na avaliação do BfR, não sendo conhecidos casos comprovados. Lavar cuidadosamente as mãos antes do preparar da refeição continua sendo mandatório nos tempos da covid-19. Como os vírus são sensíveis ao calor, aquecer os alimentos pode reduzir ainda mais o risco de contágio.

Onde se escondem os coronavírus Longa vida no gelo Embora os coronavírus Sars e Mers conhecidos até o presente reajam mal ao calor, eles são bastantes resistentes ao frio, permanecendo infecciosos a -20 ºC por até dois anos. Também aqui, contudo, não há qualquer indício de cadeias infecciosas do Sars-Cov-2 por meio do consumo de alimentos, mesmo supercongelados.

Onde se escondem os coronavírus Animais silvestres são tabu Um efeito positivo do surto de covid-19 é a China ter proibido o consumo de carne de animais selvagens. Há fortes indícios de o novo coronavírus ter sido transmitido aos seres humanos por um morcego. O animal, porém, não teve qualquer culpa: ele foi possivelmente servido como iguaria, certamente contra a própria vontade. E agora os seres humanos amargam a "maldição do morcego que virou sopa"... Autoria: Julia Vergin (av)



Adaptação: Roselaine Wandscheer