O recado de Banksy a favor do uso de máscaras

A companhia de metrô Transport for London (TfL) anunciou nesta quarta-feira (15/07) que mandou apagar de seus veículos uma série de grafites de ratos com que o artista de rua Banksy encorajava ao uso de máscaras contra a covid-19.

Segundo porta-voz da TfL, a ação violava a "rigorosa política antigrafite" da empresa. Apesar disso, ela aprecia a iniciativa contra a crise do coronavírus, e gostaria de "oferecer a Banksy a oportunidade de fazer uma nova versão de sua mensagem para nossos usuários, numa locação adequada".

Apenas poucas horas antes, o misterioso artista postou no Instagram um vídeo em que usa estênceis e latas de spray para pintar as paredes e janelas de vagões do metrô de Londres. Num dos grafites, um rato aterrissa usando uma máscara como paraquedas. Outro espirra sem máscara, deixando um borrão de tinta na janela ao lado.

No vídeo, Banksy traja máscara sanitária, roupa protetora branca, luvas azuis e um colete de segurança alaranjado, aparentando ser um empregado da companhia de transporte.

Ao fim, escuta-se a canção Tubthumping, da banda Chumbawamba, sucesso de 1997 em que um dos versos diz: "I get knocked down, but I get up again" (Sou nocauteado, mas me levanto de novo).

O artista de rua também havia grafitado na estação de metrô e dentro das portas do vagão a mensagem "I get lockdown, but I get up again", e num comentário junto ao vídeo, acrescenta: "If you don't mask – you don't get" (um jogo de palavras entre "Se você não mascara, você não levanta" e "Se você não pede, não ganha").

Desde junho, a Inglaterra exige o uso de máscaras nos transportes públicos, e nesta terça-feira o governo anunciou que a partir de 24 de julho elas também serão obrigatórias em supermercados e outros estabelecimentos comerciais. Cada um dos quatro países do Reino Unido decide sobre suas próprias medidas de combate à pandemia.

