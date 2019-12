O que se sabe sobre as mortes em Paraisópolis

Um dia após uma ação da polícia em baile funk na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, que terminou com a morte de nove jovens, o governador do estado, João Doria (PSDB), lamentou nesta segunda-feira (02/12) o ocorrido, mas que negou que a tragédia tenha sido provocada pela PM, e assegurou que a política de segurança pública não mudará.

"A letalidade não foi provocada pela PM, e sim por bandidos que invadiram a área onde estava acontecendo o baile funk. É preciso ter muito cuidado para não inverter o processo", afirmou Doria em entrevista coletiva, repetindo a versão apresentada pelos policiais que participaram da ação.

"As ações nas comunidades de São Paulo vão continuar. A existência de um fato e circunstancialmente com as apurações que serão feitas, não inibirá as ações que serão feitas envolvendo Segurança Pública. Não inibe ação, mas exige apuração", acrescentou Doria. O governador acrescentou ter ordenado que o caso seja investigado rigorosamente.

Respondendo sobre o tema diante do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que também lamenta "a morte de inocentes".

Veja o que se sabe sobre o caso:

As vítimas

Na madrugada de domingo, nove pessoas – oito homens e uma mulher – morreram pisoteadas num baile funk em Paraisópolis, onde vivem 100 mil pessoas, durante uma ação da PM. As vítimas tinham entre 14 e 23 anos.

Versões diferentes

Há duas versões sobre o caso: a da polícia e a de testemunhas. Segundo a PM, policiais do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizavam uma operação batizada de "Pancadão" na região, quando "dois homens em uma motocicleta atiraram contra os agentes". A moto teria fugido em direção ao baile, "ainda efetuando disparos, ocasionando um tumulto entre os frequentadores do evento".

Ainda segundo a PM, equipes da 1ª Cia e Força Tática M-16011 e M-16010 se deslocaram para dar apoio e teriam sido recebidas com arremessos de objetos como garrafas e pedras. De acordo com informações da corporação, alguém no meio da multidão disparou um tiro, e as equipes de Força Tática responderam lançando munições químicas para dispersão.

A corporação afirma, ainda, que os agentes não fizeram o uso de armas de fogos e que duas viaturas foram depredadas. "Criminosos usaram pessoas que frequentavam o baile como escudos humanos. Pessoas foram em direção aos PMs, arremessando pedras e garrafas. A atuação dos PMs foi de proteção aos policiais", disse o tenente-coronel Emerson Massera, porta-voz da PM de São Paulo.

Testemunhas, porém, disseram que os PMs cercaram o baile e impediram sua dispersão. O cerco então levou quem estava na rua a correr para uma viela, provocando as mortes. Um vídeo da ação mostra alguns PMs dirigindo dezenas de frequentadores, a golpes de cassetete, para uma viela com cerca de dois metros de largura.

Alguns também contestaram a versão de que dois homens de moto teriam entrado no baile disparando. Vídeos também mostram policiais agredindo mulheres e homens sentados a tapas e chutes.

A investigação

A Ouvidoria das polícias Civil e Militar pediu o afastamento dos seis policiais militares que realizavam a Operação Pancadão, que deu início ao tumulto. De acordo com o ouvidor Benedito Marino, o afastamento é necessário diante da "complexidade" do caso.

O ouvidor defendeu uma mudança no modo de atuação em circunstâncias análogas. "Toda intervenção policial em baile funk tem que chegar antes do evento. Intervenção policial quando há 5 mil pessoas na rua o conflito é inerente. Há necessidade de mudar o protocolo da PM sobre bailes funk", afirmou Marino ao G1.

Por decisão do comandante-geral da PM, a investigação sobre a ação está sendo conduzida pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo. O comando da corporação analisará ainda a conduta dos policiais envolvidos no caso. A Polícia Civil também abriu um inquérito.

De acordo com o comandante geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Vieira Salles, os seis policiais envolvidos no caso não serão afastados, mas sim "preservados" até a conclusão das investigações. "Não haverá como condená-los antes do devido processo legal. Seguirão em serviços administrativos, no horário deles, fazendo outras coisas", afirmou ao Uol.

"É uma área complexa de trabalhar e, havendo outro evento parecido, eles poderão ser prejudicados. Estão sendo preservados. Eventos onde há morte, eles são submetidos a um trabalho de preservação, com psicólogos, análise médica. Inclusive para dar tranquilidade para apurar com inquérito, que não haja ameaças a testemunhas", acrescentou Salles.

O que precisa ser esclarecido

Entre os pontos que os investigadores precisam esclarecer sobre a tragédia estão: o objetivo da operação; se houve realmente o ataque relatado pelos policiais e quem eram os agressores; o que levou a polícia a lançar bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio, além de balas de borracha e cassetes, contra a multidão; e as causas das mortes das vítimas.

Além disso, a autenticidade dos vídeos que mostram policiais agredindo frequentadores do baile precisa ser verificada, e os agressores e vítimas, identificados.

