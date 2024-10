O que se sabe sobre a morte de Liam Payne, ex-One Direction

O músico Liam Payne ex-integrante da banda One Direction, foi encontrado morto nesta quarta-feira (16/10) no hotel CasaSur, em Buenos Aires, na Argentina.

O cantor de 31 anos caiu de uma sacada no terceiro andar do quarto onde estava hospedado. Segundo o chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, Alberto Crescenti, Payne caiu de uma altura de cerca de 13 a 14 metros e teve morte instantânea.

Uma autópsia preliminar indicou que o artista morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa, de acordo com o jornal argentino Clarín.

O corpo de Liam ainda passará por outros exames, inclusive para determinar se havia presença de substâncias que possam ter influenciado seu comportamento ou estado de saúde.

Comportamento agressivo

A polícia havia sido chamada ao local, no bairro de Palermo, para conter um homem de comportamento agressivo que possivelmente estaria sob "influência de drogas ou álcool". O gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho vindo do pátio interno do estabelecimento e, pouco depois, os policiais concluíram que ele teria caído da sacada do quarto.

"Poucos minutos depois, uma equipe de emergência chegou ao hotel e confirmou a morte do homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical", afirmou o chefe do Same.

Na gravação de um telefonema à polícia à que a imprensa local teve acesso, um funcionário do hotel aparece pedindo a presença de policiais para conter um hóspede que estava causando problemas. "Quando ele está consciente, destrói todo o quarto, vocês precisam enviar alguém".

O jornal Clarín relatou ter tido acesso a fotografias do quarto que mostravam cenário caótico, onde se via um pó branco, um isqueiro, restos de papel-alumínio, uma TV com a tela destruída, velas despedaçadas e uma caixa de sabonete.

No início do mês, Payne foi a Argentina para assistir ao show de Niall Horan, seu ex-colega na banda One Direction. Antes de sua morte ser confirmada, uma série de vídeos e fotos foi compartilhada em seu perfil oficial no Snapchat, onde ele aparece com sua namorada, Kate Cassidy, durante um café da manhã em um lugar que parece ser uma casa de campo.

Polícia contém fãs de Liam Payne em frente ao hotel onde o cantor foi encontrado morto Foto: Natacha Pisarenko/AP/picture alliance

Nas gravações, ele fala sobre cavalgadas, jogar polo e que estava ansioso para voltar para casa e ver seu cachorro. "É um lindo dia na Argentina", afirmou em um dos vídeos.

Não há informações sobre quando esses registros foram feitos. Nas postagens, Payne menciona a passagem do furacão Milton na Flórida, que ocorreu em 9 de outubro.

Carreira

Payne nasceu em 9 de agosto de 1993. Ele foi selecionado como integrante da boy band One Direction no programa de TV britânico The X Factor, aos 16 anos, e se juntou à banda em 2010 ao lado dos cantores Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik.

Entre os grandes sucessos do grupo estão músicas como Story of My Life, Best Song Ever, Live While We're Young e What Makes You Beautiful. O One Direction se dissolveu em 2016. Em 2019, Payne lançou o álbum solo LP1.

Em 2023, ele cancelou alguns shows que faria no Brasil e na América do Sul após uma "infecção renal grave". Payne falou publicamente sobre sua dificuldade em lidar com problemas de saúde mental e de ter abusado do consumo de álcool como forma de lidar com as pressões da fama.

O cantor deixa um filho, Bear, de 7 anos.