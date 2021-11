Barack Obama, ex-presidente dos EUA: "Um exemplo!"

Merkel tem "bom humor, um pragmatismo sábio e um senso moral implacável", disse o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Na foto, Obama com Merkel numa cúpula do G7 na Baviera em 2015. "Tantas pessoas, meninas e meninos, homens e mulheres, tiveram um exemplo a seguir em tempos difíceis." E acrescentou: "Fiquei feliz em me tornar seu amigo."