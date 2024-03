No entanto encontram-se também outros objetos dentro da Fontana di Trevi. Os funcionários já se depararam com joias, próteses dentárias, medalhas religiosas e até cordões umbilicais. Placas perto do monumento advertem contra tentativas de roubar o conteúdo da fonte. Já houve quem usasse, por exemplo, ímãs presos na ponta de uma vara para pescar as moedas. Quem entra na água está sujeito a multa.