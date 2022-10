O que é o sistema de defesa aérea Iris-T?

Fabricado na Alemanha, armamento é um dos mais avançados do mundo e destinado a fornecer cobertura de alcance médio e altitude elevada. Governo alemão confirma envio de quatro sistemas para a Ucrânia.

A Ucrânia possui agora um dos sistemas de defesa aérea mais avançados do mundo para se proteger dos mísseis russos, após a entrega, um tanto atrasada, pela Alemanha, do sistema Iris-T Surface-Launched-Missile (SLM). Esse é a primeira das quatro unidades que deverão ser entregues à Ucrânia até o próximo ano.

O ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, saudou a entrega como o início de uma nova era para a defesa aérea do país. Ele acrescentou que sistemas semelhantes também estão a caminho vindos dos Estados Unidos.

O especialista em defesa Rafael Loss, do Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR), disse que os novos sistemas provavelmente vão melhorar significativamente a capacidade de defesa da Ucrânia, embora não sejam necessariamente o "ponto de virada" que os ucranianos têm anunciado.

"À medida que os ucranianos recebam sistemas cada vez mais sofisticados, que possam integrar aos seus sistemas já existentes, vai se tornar mais difícil para a Rússia realizar ataques de mísseis em larga escala, e haverá uma chance maior de que menos civis e menos alvos militares sejam atingidos", explica Loss. Mas ele lembra que esses sistemas nunca haviam sido usados no campo de batalha.

Loss também afirmou que a entrega é um sinal importante dos esforços da Otan para equipar a Ucrânia com sistemas de defesa melhores, fabricados no Ocidente.

Desde a década de 1990

O sistema Iris-T está em desenvolvimento desde a década de 1990 e já passou por várias versões. A que foi entregue à Ucrânia é extremamente nova e custa cerca de 140 milhões de euros. Os testes finais foram realizados no fim de 2021. Nem mesmo a Bundeswehr tem essa versão. Versões mais antigas do sistema já foram compradas pela Suécia e pela Noruega.

O Iris-T é fabricado pela empresa Diehl Defense, com sede em Überlingen, no sul da Alemanha, e destina-se a fornecer cobertura de alcance médio e altitude elevada para pequenas cidades e exércitos.

Cada sistema é composto por três unidades: um lançador de mísseis, um radar e um radar de controle de tiro, com logística e suporte integrados.

Os mísseis, que usam luz infravermelha para identificar alvos, têm um alcance de 40 quilômetros e uma altitude máxima de 20 quilômetros e vêm equipados com um radar com alcance de 250 quilômetros. Os mísseis pode ser direcionados em até 360 graus ao redor do lançador.

De acordo com a Diehl, o sistema é mais eficaz como parte de uma "defesa aérea em camadas", em combinação, por exemplo, com o sistema de defesa antimísseis Patriot PAC-3, fabricado nos EUA, que tem uma altitude máxima maior.

Entrega chega com atraso

Para muitos ucranianos, a entrega chega dolorosamente atrasada, já que ela ocorre poucos dias depois de várias cidades ucranianas terem sido atingidas por mísseis russos.

De acordo com uma reportagem de julho do jornal Welt am Sonntag, a Ucrânia pediu permissão ao governo alemão para comprar 11 sistemas Iris-T e também pediu apoio financeiro para a compra, que chegaria a cerca de 1,5 bilhão de euros.

Embora o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, tenha prometido originalmente ao menos um Iris-T em junho passado, o governo depois afirmou que os primeiros sistemas só seriam entregues no fim de 2022. Agora espera-se que os próximos três Iris-Ts sejam enviados em 2023.

Loss pondera que é mais provável que o gargalo tenha sido causado pela indústria e não por falta de vontade política, já que sistemas desse tipo são construídos sob encomenda. "Alguns dos sistemas que a Ucrânia receberá da Alemanha estão sendo desviados de um pedido feito pelo Egito", diz.