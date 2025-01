O que é o metapneumovírus, que tem alta de casos na China

O surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China tem gerado atenção devido à rápida propagação do vírus respiratório em algumas partes do país.

Nesta segunda-feira (06/01), a Organização Mundial de Saúde (OMS) disse que está em contato com as autoridades locais de saúde e, segundo a China, a escala e intensidade dos casos da doença permanecem baixas em comparação com anos anteriores. O país descarta a possibilidade do vírus levar a uma nova pandemia.

O metapneumovírus humano é um vírus comum que, quando provoca sintomas leves, incorre em tosse, febre e congestão nasal.

Apesar disso, a capacidade do patógeno de causar problemas associados, como a pneumonia, tem levantado alertas sobre medidas para impedir a disseminação do vírus. Até o momento, não existe uma terapia antiviral específica ou vacina para prevenir a doença, segundo a OMS.

A China anunciou que está implementando um novo protocolo de monitoramento em resposta aos casos. Durante uma coletiva de imprensa transmitida pela emissora estatal CCTV, autoridades de saúde destacaram que várias infecções comuns estavam circulando no país, particularmente durante os meses mais frios, e alertaram sobre o uso excessivo de medicamentos antivirais.

Situação atual do HMPV

O HMPV foi identificado pela primeira vez por um grupo de pesquisa na Holanda em 2001, embora o vírus já tenha circulado entre as populações humanas muito tempo antes. No Brasil, foi identificado no Sergipe, em 2004, em crianças menores de 3 anos.

Ainda que seja um vírus conhecido, a alta de casos entre jovens no norte da China chamou atenção da OMS. Além disso, os casos de rinovírus (causador do resfriado comum) também aumentaram.

Na Índia, o Ministério da Saúde confirmou dois casos de HMPV no estado de Karnataka, mas destacou que o vírus é endêmico mundialmente e não houve aumento anormal de casos graves de doenças respiratórias.

Comparação com a covid-19 ou a gripe

Epidemiologistas como Jacqueline Stephens, da Flinders University, da Austrália, sugerem que o aumento de casos é parte da variação sazonal normal do inverno e que o HMPV é uma causa comum de doenças respiratórias na infância. A virologista Jill Carr, também da Flinders University, esclareceu que este surto de HMPV é muito diferente da pandemia de covid-19, uma vez que é um vírus com baixa taxa de mutação.

O HMPV pertence à mesma família viral do vírus sincicial respiratório (RSV), que causa infecções respiratórias. Assim como o RSV, o HMPV tem maior incidência durante os meses mais frios e pode atingir níveis epidêmicos, ou seja, uma alta taxa de infecção em um período específico.

Estudo comandado por Albert Osterhaus, hoje virologista da Universidade de Medicina Veterinária de Hannover, mostrou que o HMPV circula entre os humanos há centenas de anos.

"O que descobrimos é que todas as crianças com mais de 5 anos de idade tinham anticorpos contra esse vírus [HMPV]", disse Osterhaus à DW.

"O vírus da gripe é realmente o campeão em mutação", assim como o da covid-19, disse ele, enquanto o metapneumovírus é relativamente estável, com mutações mais raras.

Sintomas do HMPV

Os sintomas do HMPV incluem tosse, febre e congestão nasal, semelhantes aos causados por outras infecções virais, o que pode dificultar o diagnóstico, especialmente nos casos leves. Casos mais graves podem evoluir para pneumonia ou bronquite.

O HMPV é contagioso e sua transmissão ocorre por gotículas expelidas ao tossir ou espirrar, além do contato com superfícies contaminadas.

Embora qualquer pessoa possa ser infectada pelo metapneumovírus, crianças muito pequenas e idosos têm maior risco de desenvolver complicações graves.

Tratamento e vacina

Atualmente, não há tratamento ou vacina específica para o HMPV. Medidas preventivas incluem higiene adequada, evitar a exposição a pessoas infectadas e o uso de máscara. Para Osterhaus, a vacina contra o HMPV pode ser desenvolvida a partir do imunizantes em desenvolvimentro contra o RSV, e que pode estar disponível já no próximo ano.

