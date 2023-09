O que é o captagon, a droga produzida em massa na Síria

Apelidado "cocaína de pobre", remédio para transtornos de déficit de atenção foi proibido na maioria dos países em 1986. Mas vem despontando como a droga de festa favorita de jovens no Oriente Médio e África do Norte.

O captagon, conhecido como "cocaína de pobre", vem despontando como a droga preferida de jovens no Oriente Médio e na África do Norte.

A droga foi classificada como ilegal em 1986 pela maioria dos países do mundo e saiu do mercado de medicamentos. No entanto, uma versão ilícita do captagon surgiu no Leste Europeu e no Oriente Médio no início dos anos 2000.

O que é o captagon?

O captagon é uma droga sintética, originalmente fabricada na Alemanha para tratar transtornos de déficit de atenção. Hoje seu uso é mais disseminado entre os jovens do Oriente Médio, sendo frequentemente consumida em festas.

Relatórios sugerem também que os combatentes do conflito sírio costumam usar a droga para aumentar o desempenho em combate e reduzir a fadiga.

A pílula contém fenetilina, uma anfetamina sintética, cafeína e outros estimulantes. A fenetilina é metabolizada pelo corpo em duas moléculas: anfetamina e teofilina, ambas estimulantes.

Que grau de dependência gera o captagon?

Seus efeitos no sistema nervoso são semelhantes aos da anfetamina. Como psicoestimulante, o captagon pode provocar euforia e aumento da vigília e do desempenho físico e mental.

No entanto, o uso intenso envolve riscos de comprometimento das funções cognitivas e de problemas cardiovasculares. A droga também pode causar dependência.

Um problema relevante é que algumas das pílulas que estão sendo produzidas em laboratórios ilícitos contêm grandes quantidades de fenetilina. Além disso, atualmente sua composição pode variar muito, e a falta de conhecimento aumenta o risco de que contenham substâncias químicas tóxicas.

Onde o captagon é fabricado?

A Síria tornou-se o maior produtor e exportador de captagon na década de 2010. Analistas passaram a chamá-la de narcoestado do Oriente Médio. Um comunicado do governo do Reino Unido estimou que 80% do captagon no mundo é hoje produzido na Síria.

Sua popularidade disparou no país após os protestos da Primavera Árabe de 2011. Reportagens de grandes veículos de mídia, como a BBC, revelaram como a indústria farmacêutica síria facilita todos os estágios da produção e do contrabando do captagon.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, nega qualquer esforço organizado de seu governo para lucrar com a droga. Mas o captagon tornou-se uma tábua de salvação econômica para o país, submetido a severas sanções internacionais desde o início da guerra civil, em 2011.

Somente em 2021, o comércio da droga alcançou um valor estimado de 5,7 bilhões de dólares na Síria. Ela é predominantemente exportada para os países do Golfo e para os vizinhos Iraque e Jordânia, muitas vezes escondida em produtos como grãos e frutas. Consta que o Hisbolá no Líbano, um aliado próximo do regime de Assad, também seria um grande fabricante da droga.

Para onde o captagon é exportado?

O captagon tornou-se uma grande preocupação para países do Oriente Médio, como Jordânia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Os vizinhos da Síria têm leis antidrogas rigorosas, com penalidades severas para quem for apanhado traficando drogas. Entretanto, o captagon ainda é contrabandeado em grandes quantidades da Síria e do Líbano.

A Jordânia é um ator importante na luta para conter o comércio ilegal. O ministro das Relações Exteriores do país, Ayman Safadi, anunciou em julho que mais de 65 milhões de comprimidos de captagon foram apreendidos nos últimos dois anos.

O Exército jordaniano também teria instituído uma política de "atirar para matar" contra traficantes de drogas ao longo de sua fronteira com a Síria. Em agosto de 2022, as autoridades sauditas apreenderam mais de 46 milhões de comprimidos que estavam sendo traficados num carregamento de farinha que passava pelo porto seco de Riad.

Captagon está se espalhando para outros lugares?

Não existem estatísticas confiáveis sobre o uso do captagon, e em todo o mundo as autoridades têm pouca informação a respeito. No entanto, há preocupação crescente de que ele esteja se tornando um problema cada vez maior também nos países europeus.

Um novo relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) sugere que a União Europeia (UE) pode se tornar uma área importante para o tráfico do captagon.

O relatório afirma que cerca de 127 milhões de comprimidos (1.773 quilos) foram apreendidos pelos países-membros da UE de 2018 a 2023. A maior apreensão, de 84 milhões de comprimidos, ocorreu em Salerno, Itália, em 2020.

O captagon também está sendo produzido na UE, principalmente em laboratórios ilegais na Holanda, sobretudo a partir de pó de anfetamina. O relatório do OEDT também destaca a necessidade de uma ação coordenada da UE para combater a produção de captagon na UE e evitar que o bloco seja usado como zona de tráfico.