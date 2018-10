O mapa da eleição: como votaram os estados

Estreantes na candidatura à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) disputam a preferência do eleitor em segundo turno, no dia 28 de outubro.

No primeiro turno, Bolsonaro venceu em 16 estados e no Distrito Federal. Haddad fechou na frente em nove estados. Já Ciro Gomes (PDT) conquistou a maioria dos votos em seu domicílio eleitoral, o Ceará, onde desponta como primeiro colocado. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O melhor desempenho do petista foi no Nordeste. Bolsonaro teve votações expressivas no Sudeste e no Sul do país.

A maior vantagem de Bolsonaro, em pontos percentuais, foi registrada em Santa Catarina, onde ficou com 65,82% dos votos válidos. Em Roraima, estado que tem recebido milhares de venezuelanos nos últimos anos por causa da crise no país vizinho, o militar conquistou 62% do eleitorado.

Já a disputa mais apertada entre os dois melhores colocados no primeiro turno ocorreu no Tocantins, onde Bolsonaro venceu com 44,68% dos votos válidos, contra 41% do oponente.

A maior margem de Haddad sobre Bolsonaro, por sua vez, foi no Piauí, onde ficou com 62% dos votos válidos contra 19%.

Além do Ceará, onde Ciro aparece como primeiro colocado com 41% (Haddad teve 32% e Bolsonaro, 22%), os dois candidatos que disputam a presidência no segundo turno só não ocupam juntos as duas primeiras posições no Rio de Janeiro. Naquele estado, Ciro recebeu 15% dos votos, ficando atrás de Bolsonaro, que somou 59%, mas à frente de Haddad, com 14%.

Em praticamente todos os estados do país, Bolsonaro, Haddad e Ciro ocupam uma das três primeiras colocações em números de votos. As exceções são o Acre e Roraima, onde Geraldo Alckmin (PSDB) ocupa a terceira colocação. Por ali, o ex-capitão aparece em primeiro, e o petista, em segundo.

O resultado nos estados mostra um quadro que já estava se desenhando desde os últimos pleitos. Desde 2006, o PT não domina mais o Sudeste. Por outro lado, o Nordeste segue como reduto petista.

