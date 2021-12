André Mendonça se tornou o segundo ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). "Terrivelmente evangélico", ele tentou, durante a sabatina, atenuar a imagem de fiel fervoroso, ao defender o Estado laico e a democracia. Ele disse que atuará com imparcialidade e de acordo com a Constituição. (01/12)