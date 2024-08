Depois dos Estados Unidos, a Argentina, o Uruguai, o Equador, a Costa Rica e o Panamá reconheceram a vitória do candidato da oposição à Presidência da Venezuela, Edmundo González Urrutia. O regime de Nicolás Maduro, no poder há 11 anos, afirma ter vencido com 51% dos votos, mas não apresentou a totalidade das atas que comprovariam o resultado final do pleito. (02/08)