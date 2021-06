O lado B das plataformas de streaming

Muitos são os serviços de streaming que oferecem os mais diversos conteúdos para você acessar quando quiser: séries, documentários, filmes. As opções ficam ali, na plataforma, para você escolher e maratonar. Ou seja, é uma oferta diferente da televisão tradicional, que tem uma programação fixa, com pouco espaço para mudanças e que por décadas moldou a nossa forma de consumir mídia. Neste Futurando, vamos debater aspectos controversos da febre do streaming, que apesar de potencialmente danosa para a formação de um pensamento crítico, promete ter ainda uma longa vida pela frente.

Vamos mostrar também o quão vulneráveis podem ser sistemas de segurança usados para proteger as nossas casas de invasores. Algumas marcas infelizmente deixam verdadeiras portas abertas para a ação de criminosos. Uma câmera comum, por exemplo, pode acabar sendo hackeada e enviar imagens confidenciais para a pessoa errada.

Neste programa, falaremos ainda do controverso consumo de carne, seu prejuízo para o meio ambiente, e as alternativas disponíveis no mercado para substituição. Não são alternativas necessariamente novas, mas que seguem avançando e são cada vez mais adequadas ao paladar exigente de quem se preocupa com a natureza. Por exemplo, já dá para comer hamburguer e nuggets sem sofrimento animal.

No caso do leite, a mesma coisa! Sabidamente, a bebida faz parte do cotidiano de muitas pessoas em quase todos os lugares do mundo. As versões vegetais, extraídas de grãos como a soja ou amêndoas, são não só mais saudáveis do ponto de vista da digestão para o corpo humano, mas a produção envolve menos danos ao meio ambiente. Mas isso não se aplica a todas as fontes vegetais de leite, como você vai descobrir no Futurando.