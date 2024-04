Parte do acervo do Museu de Arte Heckscher, a obra "Eclipse solar" do alemão George Grosz é descrita como "uma obra-prima da arte política". Integrante do movimento Dadaísta de Berlim da década de 20, Grosz retratou o sol, um símbolo da vida, escurecido pelo cifrão para fazer uma crítica a ganância e a violência dos militares, políticos e industriais da Alemanha.