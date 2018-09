O dilema das patentes na saúde

O Supremo Tribunal Federal julga nesta quinta-feira (06/09) um caso elencado pela ministra Cármen Lúcia em 2016 como um dos mais importantes em tramitação na corte. Trata-se do pedido de inconstitucionalidade das patentes pipeline, ou patentes de revalidação.

As patentes são um mecanismo de estímulo à inovação por meio da reserva de mercado. Ou seja, empresas que desenvolvem criações comprovadamente inovadoras e com tecnologia replicável são premiadas com o direito de exploração exclusiva do produto por um certo período, sem concorrência.

Até os anos 1990, países com baixo desenvolvimento em áreas sensíveis, como medicamentos, alimentos e químicos, tinham o direito de não conceder patentes para esses produtos. Essa tolerância visava evitar o forte impacto social que seria provocado pelo aumento de preços a partir da reserva de mercado.

Na área farmacêutica, mais de 48 países não reconheciam patentes parcial ou integralmente, incluindo o Brasil. Esse quadro mudou com o Acordo TRIPs, um dos tratados assinados em 1994 que culminaram na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC).

A partir de então, os países signatários do acordo estavam obrigados a reconhecer essas patentes. Como isso traria grandes impactos aos mercados nacionais, foi concedida uma carência até 2005, para que os países de renda média implementassem as novas regras.

O Brasil aprovou já em 1996 a Lei da Propriedade Industrial, que, nos artigos 230 e 231, autorizava a revalidação de patentes já concedidas no exterior. No ano seguinte, mais de 1.100 pedidos de patentes foram automaticamente concedidos.

A pesquisadora Renata Reis, da UFRJ, estudou a atuação de grupos de pressão na Câmara dos Deputados durante o processo de aprovação da lei de 1996. "Houve um lobby brutal, desigual. A lei só perdeu em número de emendas parlamentares para o próprio processo constituinte. Os negociadores do Itamaraty que tratavam do tema usam expressões como 'rolo compressor'. Entrevistei vários parlamentares da comissão especial que diziam, com todas as letras: 'Nós não sabíamos do que se tratava, esse tema é muito difícil'", diz.

Entre os produtos que ficaram protegidos por monopólio, durante 20 anos, estavam medicamentos importantes do tratamento da aids. Um estudo de 2010 chefiado pela professora Lia Hasenclever, da UFRJ, constatou que o prejuízo gerado aos cofres públicos pela revalidação das patentes de apenas cinco desses remédios oscilava entre 420 milhões e 519 milhões de dólares.

"Considerando que o caso discutido abrange apenas o total da compra de cinco medicamentos, no período entre 2001 e 2007, pelo Programa Nacional de DST/aids, e que o número de patentes pipeline de medicamentos, como visto, chega a 1.182, pode-se supor que o país esteja tendo um prejuízo na ordem dos bilhões de dólares", afirma o estudo.

Quando o então procurador-geral da República Antônio Fernando Souza propôs a ação ao STF em 2009, argumentou que a inconstitucionalidade das pipeline residia em sua natureza jurídica. "Pretende-se tornar patenteável, em detrimento do princípio da novidade, aquilo que já se encontra em domínio público", afirma. Em sua visão, isso caracteriza "uma espécie de expropriação de um bem comum do povo sem qualquer amparo constitucional".

Possíveis cenários no STF

Como todas as patentes pipelines aprovadas em 1997 já estão vencidas, uma decisão do Supremo favorável à inconstitucionalidade pode ter efeito apenas simbólico e jurisprudencial. Entretanto, o cenário muda caso a corte entenda que a sentença é retroativa. Nesse caso, os valores obtidos durante 20 anos deverão ser devolvidos pelas empresas detentoras das patentes.

Para Tatiane Schofield, diretora jurídica da Interfarma, associação que congrega empresas da indústria farmacêutica, o STF não deveria acatar a ação movida pela Procuradoria Geral da República. "Deve-se pensar no impacto internacional. É o recado que o Supremo vai dar sobre como o Brasil enxerga a importância da propriedade industrial para a inovação e o desenvolvimento do país", afirma.

Schofield argumenta que a elevação da expectativa de vida e a queda da mortalidade infantil no período de vigência da lei evidenciam como a proteção industrial na área de medicamentos trouxe benefícios à população. "Nesses 20 anos, é inegável a mudança de como doenças que matavam não matam mais. Por exemplo, as altamente infecciosas. É preciso reconhecer que o inovador vem incentivar as novas curas, e o genérico traz acesso a custos mais acessíveis para a população. O acesso vem aumentando constantemente ao longo dos anos", defende.

Polêmica internacional

O mecanismo das pipelines só é utilizado por Brasil e México, mas as patentes para medicamentos geram polêmica mundo afora. Enquanto pacientes reivindicam um custo de tratamento menor, via genéricos, as empresas defendem um estímulo para a inovação na área farmacêutica.

Um dos atores mais relevantes na defesa da ampliação do acesso aos tratamentos é a organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF). Felipe Carvalho, coordenador da Campanha de Acesso a Medicamentos Especiais de MSF Brasil, explica que o modelo atual impede a expansão de tratamentos importantes.

"A pneumonia é a principal causa de mortes de crianças no mundo, e, como a vacina é cara, vários governos não a incorporam no calendário de vacinação. Da mesma forma, não iniciam programas de tratamento para a hepatite C por saberem que não terão condições de pagar os medicamentos", afirma.

"Esse sistema de incentivo falhou de várias formas, mas especialmente em fazer com que prioridades de saúde sejam prioridades de pesquisa. É uma conexão que acontece cada vez menos", completa.

A tuberculose, doença infecciosa mais letal do mundo até hoje, exemplifica esse quadro. Como passou a atingir, principalmente, populações de países pobres, as gigantes farmacêuticas deixaram de investir na pesquisa de novos tratamentos para a doença. Desde 2012, Pfizer, Novartis, AstraZeneca e Vertex fecharam seus programas de pesquisa e desenvolvimento para a doença.

No Brasil, os efeitos das patentes sobre preços de medicamentos geraram discussões, principalmente, no campo da aids. O país é considerado referência por ter universalizado o tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas vê o orçamento do programa pressionado pela verba para os medicamentos patenteados.

Um deles, o Eufavirenz, foi alvo de licença compulsória em 2007. O remédio era usado por 38% das pessoas em tratamento no país, e o governo apontou a medida como necessária para garantir a manutenção da oferta. Na ocasião, a economia para os cofres públicos foi estimada em 236,8 milhões de dólares.

A utilização mais frequente desse mecanismo é defendida por organizações da sociedade civil que defendem a ampliação do acesso a medicamentos. Todavia, é evitada por governos pelo desgaste comercial com as empresas e os governos de seus países.

____________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter