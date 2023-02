O desemprego jovem e o fenômeno do "tang ping" na China

Taxa de desocupação entre juventude chinesa chega a quase 20% na ressaca dos lockdowns do ano passado. Alguns deles rejeitam volta ao estresse da competição acirrada do mercado de trabalho do país.

Atualmente, a China está hospedando centenas de feiras de empregos presenciais pela primeira vez em três anos – outro sinal de que a política draconiana da "covid zero" do presidente Xi Jinping virou história.

Os eventos estão lotados. O mercado de trabalho mais lento em anos deu vantagem aos empregadores, enquanto a competição entre os muitos candidatos é acirrada.

À medida que o país reabre, o desemprego – que atingiu um pico de 6,2% durante o primeiro ano da pandemia e novamente em maio passado (6,1%) – está a caminho de cair. Mas analistas dizem que a recuperação do mercado de trabalho pode ser desigual, já que diferentes setores da segunda maior economia do mundo se recuperam em velocidades variadas.

O desemprego juvenil é, no entanto, um ponto problemático para Pequim. Pelos padrões internacionais, o número de desempregados entre os jovens chineses em áreas urbanas já era alto antes do vírus, de cerca de 13%, e atingiu o pico em julho passado, quando quase uma em cada cinco das pessoas com idade entre 15 e 24 anos estava desempregada.

Encontrar um emprego é tarefa difícil

"Este é provavelmente o pior momento nas últimas duas décadas para os jovens na China recuperarem o emprego ou encontrarem seu primeiro trabalho", disse à DW Kevin Lin, pesquisador e editor-chefe da publicação Asian Labor Review.

Vinte anos de crescimento sem precedentes na China geraram um grande número de empregos. Mas à medida que o país passou de manufatura de baixo custo a uma economia de serviços dominada por exportações de alta tecnologia, o desemprego juvenil aumentou muito mais rapidamente do que em outros grupos demográficos.

Para piorar a situação, Pequim anunciou durante a pandemia medidas severas que afetaram os setores de tecnologia, educação, entretenimento e imobiliário, o que estimulou demissões em larga escala.

A gigante dos jogos Tencent, a varejista online Alibaba e a empresa de mídia social Weibo – grandes empregadores de trabalhadores chineses jovens e altamente qualificados – anunciaram cortes de empregos nos últimos meses.

Desemprego levou alguns universitários chineses a abrirem negócios próprios, como bares Foto: WDR

Quando a crise imobiliária provocada pelo escândalo da China Evergrande estourou em 2021, um incorporador imobiliário demitiu 90% de sua equipe.

"Como o setor privado é o principal impulsionador da criação de empregos, a situação de emprego para os jovens chineses dependerá, em última análise, de as políticas pós-covid poderem efetivamente apoiar o setor privado e da confiança dos empresários privados no atual ambiente de negócios", explica Zhao Litao, pesquisador sênior do Instituto do Leste Asiático da Universidade Nacional de Cingapura.

A desaceleração da economia global – que deve entrar em recessão ainda este ano, segundo previsão de muitos economistas – provavelmente reduzirá a demanda por exportações chinesas. Também permanecem dúvidas sobre a rapidez com que a reabertura da China pode aumentar o crescimento econômico enquanto o vírus ainda é uma ameaça.

Educação como fator de ocultação estatística

Alguns acham que Pequim escondeu a verdadeira escala do desemprego juvenil por décadas, apontando para uma medida para aumentar as matrículas nas faculdades após a crise financeira asiática do final dos anos 1990, quando número de novos alunos aumentou em mais de 40% em um único ano.

Até 2021, cerca de 44 milhões de estudantes de graduação estavam matriculados em programas de graduação em faculdades e universidades públicas na China, em comparação com cerca de 4 milhões na virada do século.

"Para quem não tem credenciais para a faculdade, essas instituições de ensino superior não ensinam nada e representam apenas outra parte do circuito de espera para os jovens", disse Dorothy J. Solinger, professora emérita do departamento de ciência política da Universidade da Califórnia, em Irvine, EUA. "É preciso prestar muita atenção para colocar o sistema educacional em sincronia com os empregos oferecidos", acrescentou.

O governo chinês anunciou medidas para incentivar as empresas a contratar trabalhadores mais jovens, oferecendo subsídios de treinamento e mais esquemas de aprendizado. Jovens graduados também podem receber financiamento para suas próprias startups. Mas qualquer reforma do mercado de trabalho e medidas de estímulo levam tempo para reverberar em um país com uma população de 1,4 bilhão.

Em um momento em que a economia da China não cresce mais na casa dos dois dígitos, a mobilidade ascendente também começou a se reverter, enquanto a competição por empregos se tornou mais acirrada em uma sociedade onde a pressão para ter sucesso continua alta.

Ambição reduzida

Durante os lockdowns provocados pela covid-19, no entanto, muitos jovens começaram a rejeitar a perspectiva de carreiras corporativas – preferindo trabalhos menos remunerados e mais gratificantes. O fenômeno se tornou conhecido como "tang ping" ("ficar deitado" em chinês).

Na pandemia, muitos jovens chineses optaram por se tornar influenciadores digitais Foto: Koki Kataoka/The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

"O tang ping reflete um estado de espírito compreensível entre os jovens trabalhadores que desistiram de tentar", disse Lin. "A questão é se eles podem se dar ao luxo de realmente ficar parados. A China não é um estado de bem-estar social e não tem mecanismos para apoiar jovens desempregados."

Tang ping também marca uma reversão em relação a uma época em que jovens trabalhadores migrantes das áreas rurais da China se mudaram para as grandes cidades com o único objetivo de sustentar suas famílias. Muitos jovens agora querem menos estresse e mais tempo de lazer.

"O longo intervalo entre o término dos estudos e o primeiro emprego deu a eles a chance de redefinir suas metas de vida. Muitos abriram pequenos negócios, trabalharam como voluntários no país ou no exterior ou optaram por trabalhar como autônomos", explicou Zhao. "Isso reflete mudanças de valor, à medida que a sociedade e as famílias chinesas passam a aceitar melhor uma entrada mais lenta e protelada no mercado de trabalho", disse.

Serviço público chinês oferece pouca proteção

Com menos empregos disponíveis no setor privado, os jovens graduados chineses estão fazendo concurso público em números recordes. Até recentemente, eles evitavam o setor público. Mas mesmo a promessa de segurança no emprego durou pouco devido ao abalo econômico causado pela covid-19.

Nos últimos três anos, os governos locais da China gastaram grande parte de seus orçamentos combatendo o vírus e foram forçados a adotar medidas de austeridade, incluindo demissões em larga escala.