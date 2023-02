O Brasil na imprensa alemã (22/02)

Süddeutsche Zeitung - Gay com orgulho e atacado: Anderson Morango e o carnaval no Rio (21/02)

Há alguns anos a festa se transformou em alvo dos conservadores brasileiros. Que justamente um homem lidere uma das grandes escolas de samba é um sinal importante – e uma provocação para alguns.

Quando Anderson Morango entra na luta, ele não usa armas, mas uma saia com paetês. Na cabeça, ele não tem um capacete, mas uma coroa colorida. Na mão, não segura uma espada, mas uma bandeira, azul e branca, as cores da Arranco, uma das tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro, que competem entre si com seus dançarinos e carros alegóricos.

Anderson Morango é o porta-bandeira. Na enorme arena do samba do Rio, ele marcha à frente da sua tropa, uma função importante, já que o desfile, além de todo o brilho e glamour, é uma competição dura. O porta-bandeira é a figura de proa da sua escola de samba. Geralmente a função é exercida por mulheres graciosas, mas Morango tem 1,80 metro de altura, ombros fortes, peito largo e é abertamente homossexual. Para sua escola, isso tudo pode ser uma desvantagem competitiva. Para alguns, é sobretudo uma provocação.

Frankfurter Allgemeine Zeitung - Mais de 30 mortos em inundações e deslizamentos de terra (20/02)

No estado brasileiro de São Paulo, fortes chuvas causaram inundações e deslizamentos de terra. Várias cidades declararam estado de emergência. O presidente Lula da Silva interrompeu suas férias e viajou para a região da catástrofe.

Só entre sábado e domingo caíram em algumas regiões em 24 horas mais de 600 milímetros de chuva por metro quadrado. É o maior nível pluviométrico diário já medido na região. Também na segunda-feira as chuvas continuavam. As águas arrastaram consigo árvores, cascalho e terra, ruas e linhas de eletricidade.

