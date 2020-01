O Brasil na imprensa alemã (08/01)

Die Welt – De estrela da indústria automotiva a caçado, 04/12

Com a fuga do Japão, pouco antes de seu julgamento, Carlos Ghosn se tornou um pária dentro de seu ramo. Sua reputação está arruinada. E é incerto se ele jamais será julgado. O chefe de longa data do grupo franco-japonês Renault-Nissan-Mitsubishi é acusado de ter desviado alguns milhões dólares de seu empregador. Ghosn foi preso no Japão no final de 2018 e depois indiciado.

Ele perdeu seu posto na aliança, a qual transformou numa marca líder na indústria automotiva. Em abril de 2019, foi libertado sob fiança e condições estritas, sem permissão para deixar o Japão. Seu julgamento está marcado para começar em abril.

As circunstâncias em que o executivo poliglota escapou do judiciário japonês parecem cenas de um thriller de segunda categoria. Ghosn, presumivelmente escondido numa bagagem, foi levado do Japão para a Turquia num jato particular, e de lá ao Líbano em outro jato particular. Ghosn, que além da nacionalidade brasileira, detém também a cidadania francesa e libanesa, por ora está preso no Líbano – só que em sua própria propriedade de luxo.

Aparentemente ele subornou funcionários da empresa turca de jatos particulares MNG Jet, que o tirou do Japão. Um funcionário admitiu ter falsificado a documentação de voo ao não incluir o nome de Ghosn nos registros oficiais.

Focus – A rodovia Bolsonaro, 04/01

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, quer expandir e transformar numa via expressa uma estrada praticamente inutilizada que corta a Amazônia. Seria uma facada no coração da floresta tropical. E o começo de uma nova onda de desmatamento.

Há 50 anos o Brasil abriu a BR-319 através da floresta, a única conexão terrestre entre a cidade de Manaus e o centro do país. Grande parte da rota caiu em desuso; pelo menos nove meses por ano, a via se transforma num lamaçal intransitável.

Para a floresta – e para o mundo – trata-se de um golpe de sorte, porque a madeira da selva permanece fora do alcance dos equipamentos pesados dos madeireiros. Mas agora o presidente brasileiro quer expandir e asfaltar a BR-319. Seu projeto é uma facada no coração da Amazônia.

Die Tageszeitung – Da favela ao parlamento, 04/01

Não existe somente o Brasil ultraconservador que aplaude Bolsonaro. Há também um Brasil de esquerda e progressista. Alguns progressistas estão resignados após a vitória eleitoral de Bolsonaro, mas outros decidiram falar mais alto, e estão ainda mais determinados a lutar contra a guinada para direita.

Uma figura importante é o membro mais improvável do Congresso brasileiro: David Miranda, de 34 anos. Ele é um dos dois abertamente homossexuais ou bissexuais entre os 513 deputados, num país em que, no ano passado, houve quase diariamente homicídios homofóbicos ou transfóbicos.

Ele é um deputado negro num país no qual negros representam 55% da população, mas apenas um quarto dos parlamentares. É um membro do Congresso vindo de uma comunidade pobre de um país onde os políticos geralmente provêm de clãs familiares.

Die Tageszeitung – Manchas negras na praia branca, 03/01

É petróleo do fundo do mar, como alguns suspeitam? O Greenpeace é o único culpado, como afirma o ministro do Meio Ambiente? Ninguém sabe a causa do derramamento de óleo nas praias do Nordeste do Brasil. E é um desastre para os habitantes.

Depois dos incêndios florestais na Amazônia, o Brasil enfrenta o próximo desastre ambiental: há meses o Nordeste está sendo afetado por um misterioso derramamento de óleo. Enormes manchas atingiram praias de todos os nove estados nordestinos e chegaram aos litorais do Sudeste. Especialistas dizem tratar-se do pior desastre ambiental da história brasileira.

"Se o óleo tivesse atingido Copacabana ou as praias de São Paulo, o governo teria agido muito antes", reclamou Alysson Conceição, dono de um restaurante em Atalaia, Sergipe.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter

O mês de janeiro em imagens Japão emite mandado de prisão contra esposa de Ghosn A Justiça do Japão emitiu um mandado de prisão contra esposa de Carlos Ghosn, antigo presidente da Renault-Nissan. Carole Ghosn, de 53 anos, é acusada de prestar falso testemunho no processo de corrupção contra seu marido. A ação ocorre na sequência da misteriosa fuga de seu marido para o Líbano há uma semana. (07/01)

O mês de janeiro em imagens Milhares de iranianos se despedem de general morto Centenas de milhares de pessoas encheram as ruas de Teerã nas cerimônias em homenagem ao principal comandante militar iraniano Qassim Soleimani, morto em um ataque americano em Bagdá. Segundo a televisão estatal iraniana, a cifra de participantes teria alcançado os milhões. O governo decretou feriado na capital iraniana, para que o maior número possível de pessoas possa participar do ato. (06/01)

O mês de janeiro em imagens Parlamento iraquiano aprova expulsão de tropas americanas O Parlamento do Iraque aprovou uma resolução que pede ao governo o fim das atividades de tropas estrangeiras no país. A medida tem como alvo principal a presença de militares americanos no país e foi votada dois dias depois de um ataque dos EUA que matou o general iraniano Qassim Soleimani , em Bagdá. (05/01)

O mês de janeiro em imagens China demite representante de Pequim em Hong Kong A China anunciou a nomeação de Luo Huining, antigo secretário do Partido Comunista na província de Shanxi, como o novo diretor do chamado Escritório de Ligação, órgão oficial que representa Pequim em Hong Kong. Luo vai substituir Wang Zhimin, que ocupava o cargo desde 2017. Wang teria sido demitido por "julgar mal a situação em Hong Kong", de acordo com a TV RTHK. (04/02)

O mês de janeiro em imagens Ataque dos EUA mata poderoso comandante iraniano O mais alto comandante do setor de inteligência e das forças de segurança do Irã foi morto num ataque com drones no aeroporto de Bagdá ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Qassim Soleimani, líder da poderosa Força Quds, esteve por trás de praticamente todas as operações significativas da inteligência e das forças militares iranianas durante as duas últimas décadas. (03/01)

O mês de janeiro em imagens Austrália em chamas O avanço descontrolado dos incêndios florestais no sudeste da Austrália levou dezenas de milhares de moradores e turistas a abandonarem as comunidades costeiras da região, em meio a uma operação de evacuação que envolve navios e helicópteros militares. Mais de 200 focos de incêndio ameaçam diversas cidades nos estados de Nova Gales do Sul e Victoria. Aumento do calor deve agravar condições.(02/01)

O mês de janeiro em imagens Incêndio em zoológico alemão Um incêndio na madrugada atingiu a jaula dos macacos de um zoológico no oeste da Alemanha e matou mais de 30 animais. Tragédia na cidade de Krefeld deixa policiais, bombeiros e funcionários em choque. Suspeita é de que fogos proibidos tenham sido a causa. (01/01)



PV/ots