O Brasil na imprensa alemã (07/12)

A política do partido Alternativa para a Alemanha (AfD), Beatrix von Storch, tuitou em 20 de novembro fotos de protestos no Brasil. Era possível ver camisas e bandeiras do Brasil, além de um mar com as cores verde e amarelo. A vice-líder da bancada da AfD no Parlamento alemão, o Bundestag, escreveu: "Quando a imprensa alemã noticiará o que está acontecendo no Brasil?" Não foi seu primeiro tuite sobre o Brasil – e nem será o último.

No final de outubro, o candidato de extrema direita Jair Bolsonaro perdeu por pouco o segundo turno contra o social-democrata Lula. Até agora, Bolsonaro não reconheceu explicitamente sua derrota. Seu partido apelou contra o resultado e queria que uma parte dos votos fosse declarada inválida. Mas o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou a ação, porque "não havia indícios de irregularidades".

Muitos apoiadores de Bolsonaro não querem aceitar a derrota e têm saído às ruas de todo o país desde o segundo turno. Eles bloqueiam rodovias e acampam na frente de quartéis militares. Muitos duvidam abertamente dos resultados eleitorais e falam sobre uma "grande fraude". Do exterior, eles receberam apoio de Steve Bannon, ex-estrategista-chefe do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Com Beatrix von Storch, o movimento agora também recebe apoio proeminente da Alemanha.

"Há muitos indícios de que as 'condições de Berlim' prevaleceram em partes do Brasil nas eleições", disse Beatrix von Storch ao jornal TAZ. Ela faz alusão à eleição para a Assembleia Estadual da [cidade-estado] Berlim, que terá que ser repetida devido a falhas.

No entanto, não há evidências de que as coisas tenham sido igualmente caóticas no Brasil. Os militares, que na verdade são próximos de Bolsonaro, fizeram uma contagem paralela aleatória e não encontraram nenhuma fraude eleitoral. Até mesmo numerosos aliados de Bolsonaro já reconheceram o resultado.

"O que Beatrix von Storch está fazendo é antidemocrático", disse Manuel Gava, membro do Partido Social Democrata (SPD) no Parlamento alemão, o Bundestag, ao jornal TAZ. Gava é membro do grupo parlamentar Brasil-Alemanha e viajou ao Brasil no final de outubro para observar as eleições.

Ele não ficou surpreso com as declarações de Storch, que se encaixam "na história de Trump, Bolsonaro e tantos outros que não entendem como aceitar resultados democráticos". Gava está certo de que o rumo de Beatrix von Storch não é resultado de ignorância, mas de "um dispositivo político deliberadamente escolhido para minar as estruturas democráticas".

No final da noite de segunda-feira, enquanto seus jogadores ainda comemoravam no vestiário a vitória por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, Tite estava sentado na sala de imprensa do Estádio 974 fazendo o que costuma fazer nesses momentos: refletindo.

Há algo de filosófico nas coletivas de imprensa com Tite. Ele não fala ali porque tem que falar, mas fala algo porque quer dizer alguma coisa. Naquela noite, quando seu time havia dominado a partida das oitavas de final com força e determinação, um repórter quis saber o que o técnico apreciava em sua equipe. Então Tite ponderou – e respondeu: "Nossa ousadia no ataque".

É verdade que os atacantes brasileiros jogam de forma mais ousada e espetacular do que outros. Eles têm muita sorte de ter o meio-campista Casemiro e os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos como companheiros de equipe que ficam de guarda para as jogadas de contra-ataque – e muita sorte de ter um técnico como Tite, que promove e incentiva esse estilo de jogo.

Seus atacantes devem entrar na grande área das outras equipes – e, assim, contrariar a tendência do jogo moderno, onde cada vez mais times se definem por sua defesa. No time de Tite é diferente: eles não querem proteger o "cofre", por assim dizer, mas abrir [o do adversário]. E nas primeiras semanas do Mundial, a Seleção é a ladra campeã entre as equipes.

Se esta Copa do Mundo fosse uma competição de assalto a bancos, os atacantes do Brasil, sob o comando de seu técnico, já teriam entrado na antessala do grande cofre. Na sexta-feira (09/12), eles jogam contra a Croácia nas quartas de final. Mas quem são os sete atacantes – eram oito no começo, mas Gabriel Jesus se machucou – que dão um espetáculo no Catar? Quem são os "sete de Tite"? Neymar [...]; Richarlison [...]; Vinícius Júnior [...]; Raphinha [...]; Rodrygo [...], Gabriel Martinelli [...]; e Antony [...].

Os goleiros são loucos – e isso não é conhecido apenas desde Oliver Kahn ou "Toni" Schumacher. A Alemanha é a terra dos goleiros: Toni Turek, Sepp Maier, Oliver Kahn – apenas três exemplos de grandes homens alemães da grande área. Eu mesmo costumava ser goleiro, mas não era tão bom.

Outro louco, no sentido positivo, é Wojciech Szczesny, que é o goleiro da Polônia. Em 2015, ele teve que pagar 20 mil libras a sua equipe por fumar um cigarro no vestiário depois que seu clube Arsenal perdeu para o Southampton. Atualmente, parece que ele amadureceu. Com seu porte atlético (1,96 m de altura e 90 quilos) e carisma, Szczesny é um gigante difícil de superar entre as traves do gol.

Isso foi sentido por ninguém menos que Messi na quarta-feira, quando teve seu pênalti defendido pelo polonês. "Sorte", disse Szczesny sucintamente sobre este feito. O jogador de 32 anos sucede a lenda Gigi Buffon, na Juventus. Ele havia substituído anteriormente Alisson Becker no Roma.

A propósito, falando de Alisson: para mim, ele é o melhor goleiro do mundo. Muitos aqui na Europa ainda acreditam que somos o centro do universo em relação aos goleiros – e isso não é mais verdade. É claro que existem goleiros de ponta no velho continente e na Alemanha, mas o Brasil não é, de forma alguma, inferior a nós.

Pelo contrário! Alisson e Ederson – estamos falando do número um do Liverpool e do Manchester City –, que são os pesos pesados ​​daquela que é provavelmente a melhor liga do mundo: a Premier League! O que esses dois brasileiros fazem com os pés é uma loucura! E, em outros lugares, eles seriam colocados para jogar na linha.

