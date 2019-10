O bem-estar dos peixes

É muito comum a publicação de estudos que discutem como vacas, galinhas e porcos devem ser criados para terem uma vida considerada digna. Mas ainda é tímido o volume de pesquisas relacionadas ao bem-estar dos peixes. Você vai ver no Futurando que a Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique quer mudar isso e está fazendo um levantamento sobre a criação de carpas em cativeiro e o tipo mais adequado de alimentação para manter os animais sob condições mínimas de estresse.

Vamos falar também do comportamento de tartarugas-marinhas fêmeas, que voltam às praias onde nasceram para depositar seus ovos. Tudo indica que trata-se de mais que um instinto. A questão é: como elas sabem o caminho? Como elas conseguem retornar exatamente ao lugar onde tudo começou? Cientistas defendem que há uma influência do campo magnético da Terra.

Aliás, por que a água do mar parece azul, ou às vezes até esverdeada, e quando olhamos para um copo de vidro cheio de água o que vemos é um líquido transparente? Será que o mar, afinal, é um reflexo do céu, como os mais românticos costumam dizer? Não. A explicação está na física, na absorção e reflexão da luz.

No Futurando você vai ver ainda como a Escola Superior Técnica de Aachen está desenvolvendo um método para reciclagem de Terras Raras, que são elementos químicos bastante usados na fabricação de dispositivos eletrônicos. A ideia dos profissionais é, na verdade, parte de uma estratégia econômica que você vai entender melhor no programa.

Preparamos uma reportagem explicando como uma erva-daninha um dia considerada um problema para agricultores sinaliza hoje uma esperança de futuro melhor para uma região pobre da Albânia. É que a planta acumula grandes quantidades de níquel. A indústria consegue utilizar o níquel na produção de tintas e vernizes.

O petróleo vai desaparecer? Deixar de ser usado por completo? Talvez não totalmente, mas já é preciso buscar alternativas menos poluentes. Andreas Kruse, da Universidade de Hohenheim, pesquisa matérias-primas renováveis que possam, no futuro, substituir fontes não renováveis, como é o caso do petróleo. Uma planta parece promissora: a chicória.

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

