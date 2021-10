O 3 de outubro é o Dia da Unidade Alemã

Passeio pelas ruínas da Alemanha Oriental

Interesse externo

As pixações e o vandalismo, no entanto, parecem ser os principais atrativos do Spreepark. Para tentar complementar a renda obtida com as visitas guiadas, os administradores também alugam o espaço para quem estiver interessado – desde empresas até fotógrafos interessados em fazer sessões de foto. Em junho de 2013, a banda britânica The XX se apresentou no local. O show teve ingressos esgotados.