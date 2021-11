A Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos é responsável pelo monitoramento, decifragem de códigos e avaliação de comunicações eletrônicas em todo o mundo.

Veja o que a Deutsche Welle publicou sobre as práticas de espionagem pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e as reações internacionais após as revelações feitas por Edward Snowden.