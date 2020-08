Nova Zelândia registra primeiros casos de covid-19 em 102 dias

A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou nesta terça-feira (11/08) que o país registrou o primeiro caso de transmissão local do novo coronavírus em 102 dias. São quatro casos na mesma família, em Auckland, a principal cidade do país.

"Depois de 102 dias, temos nossos primeiros casos de covid-19 fora das instalações de isolamento ou quarentena. Embora todos nós tenhamos trabalhado muito para evitar esse cenário, também planejamos e nos preparamos para isso", disse Ardern. "Nenhum país foi tão longe como nós sem ter um ressurgimento [da doença]. E porque éramos os únicos, tínhamos de planejar. E nós planejamos."

A premiê explicou que a fonte de transmissão da covid-19 é desconhecida, uma vez que os novos pacientes não têm histórico de viagens nem tiveram contato direto com qualquer outro doente.

"Pedimos à população de Auckland que fique em casa para impedir a propagação", disse Ardern, que colocou a cidade em nível 3 de alerta. Isso significa que apenas funcionários de áreas essenciais poderão trabalhar fora de casa. Restaurantes, bares e museus serão fechados. Também será obrigatório usar máscaras em locais onde a distância social não pode ser mantida, como supermercados.

Já o resto do país foi colocado em nível 2, o que significa que aglomerações com mais de 100 pessoas serão proibidas e todos deverão seguir normas de distância mínima.

As medidas entrarão em vigor ao meio-dia de quarta-feira no horário local e vão permanecer em vigor ao menos até sexta-feira.

"Sei que essa informação é difícil de receber. Como um time, nós já estivemos nesse ponto antes. Nós sabemos que se tivermos um plano e seguirmos nele, podemos superar situações muito difíceis", disse a chefe de governo.

No último domingo, a Nova Zelândia havia completado 100 dias sem registrar contágios domésticos por coronavírus. No entanto, as autoridades do país ainda advertiam que baixar a guarda estava fora de questão.

Até o registro dos quatro casos locais desta terça-feira, o país vinha acompanhando apenas 23 casos importados de covid-19, de pessoas que vieram do exterior e foram diagnosticadas ao chegar ao país. Todas seguem em quarentena.

"Conseguir 100 dias sem transmissão na população é um passo importante, contudo, como todos sabemos, não nos podemos dar ao luxo de qualquer negligência", disse o diretor de Saúde do país, Ashley Bloomfield, no último domingo.

A Nova Zelândia, com uma população de cerca de cinco milhões de habitantes, teve pouco 1.570 casos confirmados de coronavírus desde fevereiro. O último diagnóstico local havia sido identificado em 1° de maio. Ao todo, 22 pessoas morreram no país.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a reação do país de exemplar por "eliminar com sucesso a transmissão na população".

No início da pandemia, a Nova Zelândia fechou suas fronteiras e impôs uma quarentena estrita de um mês de duração logo após o início do surto. O primeiro caso no país foi detectado em 28 de fevereiro de 2020.

As medidas mostraram resultado. Em maio, pela primeira vez, a Nova Zelândia já não registrava novos casos locais de coronavírus. No início de junho, a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, removeu todas as medidas restritivas impostas no país após o último paciente com covid-19 no país receber alta.

JPS/ap/efe/rtrr

