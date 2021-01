Nova Zelândia registra 1º caso comunitário de contágio desde novembro

O ministro para a Resposta à Covid-19 da Nova Zelândia, Chris Hipkins, confirmou neste domingo (24/01) que o país registrou o primeiro caso de contágio comunitário do novo coronavírus desde novembro.

"Não sabemos a origem ou a variante da infecção. É importante não especular até que tenhamos a informação", disse o integrante do governo, em entrevista coletiva.

Hipkins relatou se tratar de uma mulher, de 56 anos, que retornou recentemente para a Nova Zelândia, proveniente da Europa. Ela passou por quarentena obrigatória de 14 dias em um hotel de Auckland, que foi transformado num centro para isolar recém-chegados no país.

O ministro garantiu que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para isolar o contágio, com o rastreamento de todos os contatos da infectadas. Além disso, afirmou que todos os detalhes sobre o caso serão divulgados nos próximos dias.

Segundo um comunicado do Ministério da Saúde neozelandês, a mulher esteve na Espanha e Holanda, a trabalho, e viajou de Londres para Auckland, com escala em Singapura. O desembarque na cidade aconteceu em 19 de dezembro.

Durante a quarentena, ela testou negativo para o novo coronavírus em testes realizados em 2 e 10 de janeiro, tendo concluído o período de isolamento no último dia 13.

Liberada do período de quarentena no hotel, a mulher começou a apresentar sintomas leves da Covid-19, que acabaram piorando. Na sexta-feira, ela voltou a ser submetida a exame, cujo resultado positivo foi conhecido ontem à noite.

Não se sabe como a mulher foi infectada ou se a infecção é nova. Mas como a mulher testou positivo vários dias depois de ser liberada da quarentena e já estava em casa, as autoridades estão tratando o episódio como um "provável caso comunitário".

As autoridades lançaram uma busca ativa de casos de contato, já que a mulher e o marido passaram vários dias na região Northland, no norte do arquipélago, quando ela estava potencialmente contagiosa e teria visitado cerca de 30 lugares.

O diretor-geral de Saúde do país, Ashley Bloomfield, disse que seu departamento estava tratando suspeita que se trata de um caso da "variedade mais transmissível" da cepa altamente contagiosa do vírus que está circulando no Brasil, África do Sul e Reino Unido.

"Este é um lembrete para todos nós que a pandemia continua e que este é um vírus complicado", completou.

O último caso de contágio comunitário na Nova Zelândia havia sido registrado em 18 de novembro. O país tem, no total, 2.280 positivos contabilizados e 25 mortes, sendo um dos menos afetados no mundo pela pandemia.

Além disso, mais o governo adquiriu mais de 18 milhões de doses de vacinas contra o novo coronavírus e espera imunizar os mais de 5 milhões de habitantes no segundo trimestre deste ano.

JPS/efe