Nova York declara emergência por varíola dos macacos

Governo estadual e prefeitura declaram emergência no setor de saúde, após região ser identificada como um dos "epicentros do surto" de varíola dos macacos nos EUA.

A cidade de Nova York declarou estado de emergência no sábado (30/07) após ser identificada como um dos "epicentros do surto" de varíola dos macacos nos Estados Unidos. As autoridades locais estimam que "aproximadamente 150 mil nova-iorquinos podem estar em risco de exposição" ao vírus.

"Esta declaração, com efeito imediato, permitirá que o Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade de Nova York (DOHMH, na sigla em inglês) emitir ordens de comissários de emergência sob o Código de Saúde da cidade de Nova York e modifique as disposições do Código de Saúde para fornecer medidas para ajudar a retardar a propagação", disseram o prefeito Eric Adams e o comissário do DOHMH, Ashwin Vasan, em um comunicado conjunto.

Eles observaram que os dois departamentos estão trabalhando "com parceiros em todos os níveis do governo" para obter doses adicionais da vacina contra a varíola dos macacos o mais rápido possível e "proteger os nova-iorquinos durante esse surto crescente".

Por sua vez, o estado de Nova York também declarou estado de emergência na sexta-feira. O estado tem mais de 1.380 casos da doença confirmados, de acordo com o departamento estadual de saúde.

Outros líderes nos EUA soaram o alarme sobre a varíola dos macacos, já que o número de infecções continua aumentando e a oferta de vacinas não consegue atender a demanda.

São Francisco declarou estado de emergência na última quinta-feira devido ao "rápido aumento de casos" e à alta demanda pela vacina, embora a medida só entre em vigor a partir de amanhã.

Os Centros de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos EUA determinaram que a vacina Jynneos, específica contra essa doença, seja oferecida como prioridade a todos os grupos de risco.

Isso inclui pessoas que tiveram contato físico próximo com uma pessoa infectada, um parceiro sexual infectado ou que tiveram relações sexuais em um ambiente onde um surto de varíola dos macacos foi identificado.

