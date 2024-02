Nova greve da Lufthansa atinge sete aeroportos da Alemanha

Sindicato Ver.di convocou paralisação dos funcionários de solo da empresa aérea para terça-feira. Aeroporto de Munique, com conexões diárias com o Brasil, é um dos afetados.

A onda de greves na Alemanha parece estar longe do fim. O sindicado Ver.di convocou seus associados para uma nova paralisação na terça-feira (20/02). Dessa vez, quem vai parar é o pessoal de solo da empresa aérea alemã Lufthansa, incluindo funcionários de manutenção e de atendimento nos balcões dos aeroportos.

A greve começará às 4h e terminará somente no dia seguinte, às 7h10. Serão afetados os aeroportos de Frankfurt, Hamburgo, Berlim, Düsseldorf, Colônia-Bonn, Stuttgart e Munique – este último com conexões diárias com o Brasil. Espera-se que mais de 100 mil passageiros sejam afetados pela paralisação, disse a Lufthansa em um comunicado.

O chefe de recursos humanos da companhia aérea, Michael Niggemann, criticou a decisão do sindicato, argumentando que a paralisação, mais uma vez, "colocaria um fardo desproporcional sobre os usuários".

O Ver.di, porém, destaca que não houve progresso nas negociações salariais. A última proposta feita pela empresa, após a terceira rodada de negociações, foi rejeitada por 96% dos funcionários.

O que pede o sindicato

O sindicato diz que a oferta salarial feita segue "excessivamente" baixa em comparação com a oferecida a outras categorias, como pilotos.

"Embora a empresa esteja oferecendo aos pilotos com salários básicos anuais de até 270 mil euros aumentos que chegam a dois dígitos, o pessoal de terra não consegue equilibrar as contas, dada a inflação dos últimos anos", disse o principal negociador do Ver.di, Marvin Reschinsky.

"Não queremos esta escalada. Queremos um resultado rápido para funcionários e passageiros", afirmou o sindicato, que pede aumentos salariais aos 25 mil funcionários de solo de 12,5%, em um mínimo de 500 euros por mês.

A Lufthansa, por outro lado, ofereceu um aumento de 4% em dezembro e outro de 5,5% em fevereiro de 2025, além de um bônus de 3.000 euros a cada trabalhador para compensar a inflação. A próxima rodada de negociações ocorrerá na quarta-feira.

Onda de greves

A Alemanha vive uma série de greves em diversos setores, incluindo nos transportes públicos (trens regionais e de longa distância, metrôs, bondes e ônibus urbanos).

Atormentados pela inflação dos últimos anos e na sequência da pandemia do coronavírus, os trabalhadores exigem salários mais elevados para fazerem face ao custo de vida.

Em 1° de fevereiro, uma greve dos funcionários de segurança paralisou 11 grandes aeroportos da Alemanha. Poucos dias depois, em 7 de fevereiro, uma paralisação dos funcionários de solo da Lufthansa afetou cerca de 900 dos 1.000 voos planejados para a data, atingindo aproximadamente 100 mil passageiros, segundo a companhia aérea.

le (DPA, ots)