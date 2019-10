Nova espécie de besouro ganha o nome de Greta Thunberg

Imagens dos protestos mundiais da Greve Global pelo Clima

Protestos no Brasil

Jovens em manifestação no Rio de Janeiro. Também foram registrados protestos em São Paulo, Recife e Brasília. Vários manifestantes exibiram faixas e cartazes contra as políticas ambientais do governo do presidente Jair Bolsonaro e denunciando as queimadas da Amazônia.