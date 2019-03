Nova atração do zoológico de Berlim

Dois anos após a morte repentina de Fritz, o ursinho-polar que ficou famoso depois de mais de 10 mil pessoas de vários países participarem de um concurso para escolher o seu nome, um novo filhote da espécie tem atraído o público para o Tierpark, o zoológico do antigo lado oriental de Berlim.

Apresentada ao público há pouco mais de semana, a ursa-polar de quase quatro meses tem encantado os visitantes do zoológico com suas brincadeiras ao lado da mãe, Tonja. A ursinha mostrou que tem potencial para ser a herdeira de Knut e conquistar os fãs do urso-polar mais famoso do mundo, que morreu há oito anos em Berlim.

Knut ganhou fama ao ter seus primeiros meses de vida exibidos diariamente num programa de televisão. Abandonado pela mãe, o pequeno foi criado por um funcionário do Jardim Zoológico de Berlim, que fica no lado ocidental da cidade. Sua apresentação ao público, em 2007, atraiu centenas de visitantes e a imprensa internacional.

A vida de Knut foi marcada por tragédias: além do abandono da mãe, seu pai adotivo faleceu pouco tempo antes de ele completar dois anos. O urso-polar morreu em março de 2011, também diante das câmeras. Após a morte, o animal mais famoso de Berlim foi empalhado e, hoje, está em exposição no Museu de História Natural da cidade.

A apresentação ao público da nova ursinha não foi tão badalada quanto à de Knut, porém, visitantes formaram fila cerca de 15 minutos antes da abertura do Tierpark para conhecer a nova atração. Aproximadamente 300 pessoas aguardavam ansiosas a saída da bebê para a área externa da jaula. Em troca da espera, os visitantes receberam um show de fofura. Sempre ao lado da mãe, a ursa-polar explorou com muita curiosidade o exterior do seu viveiro.

A ursinha ainda não tem nome, o que se dá por um pouco de cautela do zoológico. Em março de 2017, Fritz, também filho de Tonja, morreu com apenas quatro meses e já havia ganhado fãs após o concurso que escolheu seu nome. Sua morte repentina surpreendeu os funcionários do Tierpark.

Algumas sugestões de nome para a nova atração de Berlim já circulam na imprensa, entre elas Elsa, devido à princesa da Disney, ou Greta, em homenagem a Greta Thunberg, a menina sueca de 16 anos que se tornou a estrela da luta pelo clima na Europa e tem inspirado adolescentes do mundo todo a protestar contra as mudanças climáticas.

Eu, particularmente, gosto da homenagem a Greta. Os ursos-polares são uma das espécies mais ameaçadas pelo aquecimento global. Alguns especialistas preveem sua extinção nos próximos 50 anos, provocada principalmente pela perda de seu habitat.

O nome da ursinha, porém, será escolhido junto com quem apadrinhá-la. O Tierpark afirmou que já tem um padrinho, que será anunciado no início de abril. O que ainda não foi decidido é o futuro da pequena em Berlim. Ursos-polares costumam se separar da mãe com dois anos. Como o zoológico faz parte de um programa europeu de criação de espécies, onde a ursinha irá morar será decido em parceira com os integrantes do projeto.

Clarissa Neher é jornalista da DW Brasil e mora desde 2008 na capital alemã. Na coluna Checkpoint Berlim, escreve sobre a cidade que já não é mais tão pobre, mas continua sexy.

