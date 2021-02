Nova alta de índices da covid-19 na Alemanha gera temor de terceira onda

Crescem os indícios de uma possível piora na pandemia de coronavírus na Alemanha, apesar do lockdown em que o país se encontra há meses. As estatísticas de novas infecções de covid-19 no período de sete dias voltaram a apresentar ligeira alta após semanas em queda.

As autoridades de saúde alemãs registraram 9.164 novas infecções nas últimas 24 horas – alta de 9,7% em comparação com os 8.354 do último sábado – e 490 mortes em decorrência da covid-19 – foram 551 há uma semana.

Os números divulgados na manhã deste sábado (20/02) pelo Instituto Robert Koch (RKI), agência governamental para o controle e prevenção de doenças.

Em toda a Alemanha, a incidência acumulada no período de sete dias é de 57,8 novos casos por 100 mil habitantes, em comparação a 56,8 registrados no dia anterior,. Há uma semana, esse número era 60,1.

No período de uma semana, as novas infecções totalizaram 48.042. O total de infecções por covid-19 registrado na Alemanha desde o começo da pandemia subiu para 2.378.883. O total de mortos é de 67.696.

O fator semanal de reprodução, o chamado número de reprodução R, voltou a ficar acima do valor crítico "1", se situando na sexta-feira em 1,01. Isso quer dizer que 100 infectados transmitem o vírus, em média, para 101 pessoas. O fator pode ser considerado um indicativo de um novo aumento no ritmo de infecções. Na quarta-feira, o valor R ainda era de 0,85.

"Devido à presença de diferentes variantes do vírus, existe um risco elevado de um novo aumento de contágios", adverte o RKI em seu informe diário, se referindo ao valor de reprodução.

Disseminação acelerada da mutação

O presidente do RKI, Lothar Wieler, afirmou nesta sexta-feira que está aumentando muito rapidamente na população da Alemanha a proporção da variante britânica do vírus (B 1.1.7) – que é 35% mais contagiosa, de acordo com estimativas conservadoras. "Possivelmente estamos diante de um novo ponto de mudança. A tendência de queda das últimas semanas parece que não está tendo continuidade", alertou.

Em meados de dezembro, a Alemanha voltou a fechar escolas e a maior parte das lojas, reforçando as restrições que vigoravam desde o início de novembro (quando museus, restaurantes e academias de musculação foram fechados). O lockdown foi estendido neste mês até 7 de março, mas escolas e creches ganharam permissão para reabrir gradualmente. Os cabeleireiros podem voltar a trabalhar a partir de 1º de março.

Dinamarca fecha fronteira

Neste sábado a Dinamarca fechou diversas pequenas passagens fronteiriças devido à preocupação com a disseminação da mutação britânica do coronavírus em Flensburg. Na cidade alemã próxima à fronteira dinamarquesa, quase todos os novos casos registrados são relacionados à variante, segundo a prefeita Simone Lange.

Passagens importantes, como de Froslev, Krusa e Padborg permanecem abertas, mas devem ser controladas mais intensamente, segundo o governo dinamarquês.

Em Flensburg, passam a vigorar neste sábado novas restrições devido à nova variante, com toque de recolher noturno entre 21h e 5h e proibição de reuniões privadas.

md (EFE, AFP, DPA)