[Notícias em áudio] Governo não vai exigir vacinação de jogadores da Copa América

Boletim de Notícias (1º/06/21) - Segunda edição

O presidente Jair Bolsonaro defende a realização da Copa América no Brasil e cita outros campeonatos internacionais em andamento na América do Sul. Após enxurradas de críticas e rejeições de diversos estados, Conmebol e CBF buscam cidades-sedes para o torneio. Ouça este e outros destaques desta terça-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.