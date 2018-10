Nobel de Física para invenções no campo do laser

O americano Arthur Ashkin, o francês Gérard Mourou e a canadense Donna Strickland foram agraciados nesta terça-feira (02/10) com o prêmio Nobel de Física de 2018, por suas pesquisas e invenções no campo da física do laser.

Ashkin ficará com metade da premiação de nove milhões de coroas suecas (cerca de 1 milhão de dólares). A outra metade será dividida entre Mourou e Strickland.

"As invenções agraciadas este ano revolucionaram a física do laser", afirmou a Academia Real de Ciências da Suécia. "Instrumentos de precisão avançada possibilitam o acesso a áreas inexploradas da pesquisa e a uma amplitude de aplicações industriais e médicas."

Ashkin, de 96 anos, foi homenageado pelo desenvolvimento de "pinças ópticas e suas aplicações em sistemas biológicos", que permitem examinar e manipular vírus, bactérias e outras células. Ele é a pessoa mais velha a ser agraciada com um Nobel, superando o vencedor do prêmio de Economia de 2007, Leonard Hurwicz, então com 90 anos.

Mourou e Strickland recebem o prêmio por seu "método de gerar pulsos ópticos ultracurtos e de alta intensidade". A pesquisa da dupla "abriu o caminho para os pulsos de laser mais curtos e intensos já criados pela humanidade", exaltou a Academia sueca.

A canadense Strickland é a terceira mulher a receber o Nobel de Física, desde 1901. "Sempre se imagina se isso é algo real mesmo", afirmou a cientista após o anúncio do prêmio. Ela disse se sentir honrada pelo fato de ser uma das poucas mulheres a receber a premiação até hoje "Obviamente, precisamos exaltar as mulheres da física, porque estamos em toda parte", afirmou. "Espero que tenha chegado a hora de avançarmos em ritmo mais rápido."

Nesta quarta-feira será anunciado o Nobel de Química e, na sexta-feira, será a vez do prêmio Nobel da Paz. A premiação do Nobel de Economia será no dia 8 de outubro.

RC/afp/lusa/rtr/dpa/ap

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram | Newsletter