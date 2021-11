Nascida em Berlim Oriental no dia 11 de março de 1955, Nina Hagen começou cedo a carreira de atriz e cantora. Ativista, mãe e atriz são algumas das facetas do ícone da música punk.

Já aos 17 anos, Nina Hagen obteve os primeiros sucessos com a sua voz marcante. Com as bandas Automobil e Fritzens Dampferband, ela fazia turnês pelos países do Leste. Em 1974, foi escolhida como a melhor cantora jovem da RDA.