Boletim de Notícias (18/12/20) - Segunda edição

A taxa de mortalidade da covid-19 é três vezes maior do que a de gripes sazonais, segundo estudo científico francês. Pacientes com covid-19 passam em média o dobro do tempo internados em hospital. Ouça este e outros destaques desta sexta-feira na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.