Nicolas Sarkozy

Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa foi presidente da França entre 2007 e 2012 e é casado com ex-modelo e cantora franco-italiana Carla Bruni.

Desde que foi derrotado por François Hollande nas eleições presidenciais de 2012, Sarkozy tem sido alvo de diversas batalhas legais. Seu nome esteve envolvido no escândalo em torno herdeira da empresa de cosméticos L'Oréal, por doações ilegais para sua campanha eleitoral em 2007. Ele foi submetido a uma investigação formal por corrupção, tráfico de influência e violação do segredo de Justiça em 2014. Sarkozy reconheceu sua derrota no primeiro turno das primárias da centro-direita e anunciou a sua retirada definitiva da vida política no final de 2016.