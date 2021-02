Nevascas paralisam parte da Alemanha

O norte e as regiões centrais da Alemanha foram atingidos por fortes nevascas neste domingo (07/02), forçando a paralisação do tráfego ferroviário e rodoviário em grande parte do país, além do cancelamento de algumas partidas da Bundesliga.

Meteorologistas alemães advertiram que as tempestades de neve deverão trazer temperaturas ainda mais baixas ao longo da próxima semana, depois que várias regiões do país já foram atingidas por uma onda intensa de frio neste fim de semana.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um alerta de condições meteorológicas extremas, afirmando que equipes de emergência já foram colocadas em espera. A agência falou em uma "eclosão extraordinária do inverno".

As tempestades de neve afetam principalmente as regiões centrais e mais ao norte da Alemanha, com nevascas densas e visibilidade limitada, afirmou o DWD. A imprensa local relatou dezenas de feridos e acidentes de trânsito em toda a Alemanha.

Em vídeo compartilhado em rede social, o correspondente da DW Jared Reed mostrou as ruas de Hannover, na Baixa Saxônia, praticamente vazias. "Não há muitas pessoas enfrentando a neve, o vento e o gelo hoje", escreveu.

Em vários estados alemães, a neve acumulada chegou a atingir 20 centímetros de altura, e os ventos fortes alcançaram 80 quilômetros por hora. O DWD prevê mais nevascas nesta segunda-feira, com possíveis 40 centímetros de neve acumulada em algumas partes do país.

Trânsito e futebol interrompidos

A Deutsche Bahn (DB), operadora de trens da Alemanha, cancelou várias rotas em todo o país por conta das tempestades, e ofereceu reembolso nas regiões afetadas.

As conexões de trem com a Holanda foram suspensas, e passageiros relataram que sair de Berlim ou Hamburgo foi particularmente difícil neste domingo, com muitas viagens de trem de longa distância impossibilitadas devido à forte neve.

As ligações ferroviárias também foram canceladas entre Hamburgo e Hannover, e entre Hamburgo e o estado da Renânia do Norte-Vestfália, entre outras rotas interestaduais da Deutsche Bahn.

Várias rotas ferroviárias da Deutsche Bahn foram canceladas

A polícia também fechou várias rodovias escorregadias, pois centenas de acidentes de trânsito foram registrados. Em alguns lugares, os carros ficaram presos em montes de neve, e ônibus pararam.

Somente na Renânia do Norte-Vestfália, autoridades afirmaram que um total de 222 acidentes de carro foram registrados desde sábado em todo o estado.

A partida da Bundesliga entre o Arminia Bielefeld e o Werder Bremen foi cancelada horas antes do início do jogo neste domingo, também por causa de uma forte tempestade de neve em Bielefeld, onde ocorreria a disputa.

"Devido a uma forte e prolongada nevasca combinada com geadas, não é garantido que o jogo possa ser realizado de forma adequada'', disse a Liga Alemã de Futebol (DFL) em comunicado. "Uma nova data para o jogo será anunciada em breve."

O jogo da segunda divisão entre Paderborn e Heidenheim também foi cancelado.

O estádio Bielefelder Alm receberia partida entre o Arminia Bielefeld e o Werder Bremen

Alertas de clima extremo

O clima extremo levou o Serviço Meteorológico Alemão a emitir seus alertas máximos para partes da Renânia do Norte-Vestfália, Baixa Saxônia e Saxônia-Anhalt no sábado.

O chamado gelo negro (camada de gelo vítreo sobre superfícies) foi previsto para a Renânia do Norte-Vestfália, Hesse, Renânia-Palatinado, Turíngia e Saxônia.

Também houve alertas de fortes tempestades, vendavais e rajadas de vento perto dos Alpes.

A polícia federal alemã afirmou que as pessoas cumpriram amplamente as advertências de sábado e evitaram destinos turísticos populares neste fim de semana.

ek (DW, DPA, AP)