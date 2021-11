Dia D: imagens da Normandia 75 anos depois

Imagens captadas por um drone mostram como está a região onde há 75 anos ocorreu a maior invasão anfíbia da história. As praias e campos da Normandia, no norte da França, ainda guardam as marcas da violência da Operação Netuno, que entrou para a história como o chamado "Dia D" da Segunda Guerra Mundial.