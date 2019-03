Neozelandeses começam a entregar armas

Um dia após a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciar o endurecimento da legislação de armas e pedir aos cidadãos que se desfaçam de armamentos desnecessários, os neozelandeses começaram a entregar nesta terça-feira (19/03) suas armas.

Um dos primeiros a se desfazer de sua arma foi o fazendeiro John Hart do distrito de Masterton. Ele afirmou que decidiu entregar seu fuzil semiautomático à polícia depois do apelo de Ardern. No Twitter, ele disse que o armamento é uma ferramenta útil em sua fazenda, porém, a conveniência não superaria o risco do uso indevido.

"Nós não precisamos delas no nosso país”, afirmou.

Após publicar a mensagem, Hart recebeu uma avalanche de críticas, a maioria de vinda dos Estados Unidos, onde o lobby de armas é extremamente poderoso. Muitas das mensagens que recebeu usavam expressões pejorativas populares entre extremistas de direita americanos.

A polícia afirmou que ainda não tem dados sobre quantas armas de fogo já foram entregues desde sexta-feira, quando um atirador abriu fogo em duas mesquitas ematou 50 pessoas na cidade de Christchurch.

Em resposta ao atentado, Arden afirmou que o governo prepara leis mais rígidas para a posse de armas e, desta forma, aumentar a segurança no país. A premiê não forneceu detalhes sobre as mudanças na lei, mas disse que apoia a proibição de armas semiautomáticas como as utilizadas pelo atirador em Christchurch.

Estima-se que haja 1,5 milhão de armas de fogo no país de 5 milhões de habitantes. Apesar de um reforço nas leis nos anos 1990, a legislação sobre armamentos da Nova Zelândia é considerada relativamente permissiva.

Quase todas as pessoas que solicitam licença para o porte de armas a conseguem. Uma pesquisa com base em dados oficiais, divulgada pela imprensa neozelandesa, afirma que 99% das pessoas que se registraram para a licença de armas em 2017 conseguiram obter o documento.

A licença é obtida após uma verificação dos antecedentes criminais pela polícia. Apenas os proprietários são registrados, e não as armas, o que faz com que não exista um monitoramento sobre quantas unidades uma pessoa pode possuir. No entanto, crimes violentos são raros no país, e os policiais nem sempre andam armados.

CN/afp/rtr

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter