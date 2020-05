Nelson Teich pede demissão do Ministério da Saúde

O ministro da Saúde, Nelson Teich, pediu demissão menos de um mês após ter assumido o cargo. Uma coletiva de imprensa está marcada para a tarde desta sexta-feira (15/05), segundo informou o ministério em nota obtida pela imprensa.

Teich assumiu o comando da pasta em 17 de abril, após o presidente Jair Bolsonaro demitir o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, com quem vinha tendo divergências quanto à gestão da pandemia do novo coronavírus.

Apesar de, ao tomar posse, afirmar haver um "alinhamento completo" entre ele e o presidente, o novo ministro também discordou de Bolsonaro em relação às medidas de combate à covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

Nesta segunda-feira, Teich ficou sabendo por meio da imprensa que o presidente decidiu aumentar a lista de atividades essenciais que podem funcionar durante a pandemia, incluindo academias de ginástica e salões de beleza.

Segundo a imprensa, o presidente também vinha fazendo pressão para que o ministro aprovasse um uso mais amplo da cloroquina no tratamento da covid-19, apesar de não haver evidências científicas da eficácia e segurança do medicamento em pacientes com a doença.

Após uma reunião com Bolsonaro em 23 de abril, o Conselho Federal de Medicina (CFM) liberou os médicos para receitarem a substância em três situações específicas.

Teich se reuniu com o presidente antes do anúncio da demissão. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o ministro se recusou a mudar o protocolo sobre o uso da cloroquina sem uma comprovação científica da eficácia do medicamento no tratamento da covid-19.

Nos 30 dias que antecederam sua posse, Teich, que é oncologista, publicou três artigos em sua página na plataforma profissional LinkedIn nos quais expressa avaliações sobre a evolução da covid-19 no Brasil, e a atuação do governo. Em alguns trechos, o ministro demonstrou ter posições diversas das do presidente da República.

Teich defendeu, por exemplo, o isolamento horizontal, no qual a população em geral deve ficar em casa para reduzir a velocidade de disseminação do vírus e não sobrecarregar os sistemas de saúde. Já o presidente defendeu repetidas vezes o isolamento vertical, no qual apenas cidadãos em grupos de risco, como pessoas acima de 60 anos, seriam isoladas – proposta que, segundo especialistas, teria poucas chances de funcionar.

Depois do anúncio da demissão de Teich, Mandetta foi um dos primeiros a comentar o caso e pediu orações e ciência. "Oremos. Força, SUS. Ciência. Paciência. Fé!", escreveu o ex-ministro no Twitter, com a hashtag Fica em casa.

Governadores dos três estados mais afetados pela pandemia lamentaram a decisão e criticaram a postura do presidente. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou que a demissão foi provocada pela desordem no governo federal e ressaltou que Teich "demonstrou compromisso com a ciência e respeito ao isolamento".

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, disse que com a interferência de Bolsonaro "ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério" e destacou que, por isso, cabe a prefeitos e governadores liderar as ações para frear o avanço da pandemia.

O governador do Ceará, Camilo Santana, disse que as mudanças em meio à atual crise preocupam. "É inadmissível que, diante da gravíssima crise sanitária que vivemos, o foco do governo federal continue sendo em torno de discussões políticas e ideológicas. Isso é uma afronta ao país", destacou.

