Nelson Mandela foi símbolo da nova África do Sul e de tolerância e paz para o mundo.

Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 1918 na província do Cabo Oriental, na África do Sul. No chamado Processo Rivonia, Mandela é condenado em 1964 à prisão perpétua por suas atividades políticas e passa quase três décadas preso. De volta à liderança do Congresso Nacional Africano (CNA), em 1990 Mandela inicia as primeiras conversas com o então presidente sul-africano, Frederik Willem de Klerk. Juntos, eles preparam o caminho para o fim do apartheid. Por esses esforços, ambos são laureados com o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em 1994, Nelson Mandela é eleito primeiro chefe de Estado negro da África do Sul. Ele morreu em 2013, aos 95 anos.