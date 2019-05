Nasce filho de Harry e Meghan

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa do príncipe britânico Harry, deu à luz um menino, anunciou nesta segunda-feira (06/05) o Palácio de Buckingham. O nome do bebê ainda não foi anunciado.

Segundo o comunicado, o menino pesa 3,26 quilos, e o duque de Sussex estava ao lado da esposa no momento do parto. A duquesa e o bebê estão bem, afirmou o casal, ao comunicar pelas redes sociais o nascimento do primeiro filho.

"Foi absolutamente incrível. Estou incrivelmente orgulhoso da minha esposa, e como qualquer pai diria, nosso filho é absolutamente fantástico, este pequeno bebê é irresistível", anunciou Harry no Palácio de Windsor.

O bebê de Harry e Meghan é o oitavo bisneto da rainha Elizabeth 2ª, de 93 anos, e o sétimo na linha sucessória do trono britânico, encabeçada pelo príncipe Charles, pai de Harry e avô do recém-nascido, e pelo príncipe William, irmão mais velho de William e tio do novo membro da família real.

Harry, de 34 anos, e Meghan, uma ex-atriz americana de 37 anos, se casaram em maio de 2018, numa cerimônia no Palácio de Windsor. O bebê deles poderá ter a dupla cidadania britânica e americana.

