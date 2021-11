A Namíbia é uma ex-colônia alemã na África, a capital é Windhoek. O país conquistou em 1990 a independência da África do Sul.

A mineração é o principal setor industrial da Namíbia, responsável por 25% do desempenho econômico total do país. Diamantes são seu principal produto de exportação. Com pouco mais de 2 milhões de habitantes, o país tem 3.100 cidadãos com um patrimônio líquido superior a 1 milhão de dólares.