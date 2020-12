Namíbia elege deputado chamado Adolf Hitler

O nome de um recém-eleito político da Namíbia, vem chamando atenção na mídia nacionais e internacionais. "Adolf Hitler teve uma vitória esmagadora nas eleições regionais na Namíbia", relatou o portal de notícias alemão Spiegel Online nesta quinta-feira (03/12). O homem é um representante do partido governista Swapo, tendo eleito como representante de uma região no norte do país africano, com 84,88% dos votos.

Em sua cidade, Uunona, Adolf Hitler é conhecido como um lutador antiapartheid e ativista dos direitos civis. O primeiro nome, Adolf, é bastante comum na ex-colônia alemã do sudoeste africano, de acordo com o Spiegel Online. Existem também ruas com o nome de Otto von Bismarck ou Hans-Dietrich Genscher no país.

O político confidenciou ao jornal alemão Bild que seu pai o havia batizado em homenagem ao ditador nazista e que "provavelmente não entendia o que Adolf Hitler representava", acrescentando que agora é "tarde demais" para mudar de nome, pois está "em todos os documentos oficiais". Ele enfatiza que mantém a maior distância possível de seu homônimo. "O fato de eu ter esse nome não significa que esteja planejando dominar o mundo", brinca.

De 1884 a 1915, partes da Namíbia pertenceram ao Império Alemão. Os colonizadores esmagaram de forma brutal revoltas dos grupos étnicos herero e nama, matando dezenas de milhares. Até hoje, a relação entre a Namíbia e Alemanha não é fácil. O governo alemão vem mantendo há anos duras negociações com as autoridades do país sobre possíveis indenizações devido aos crimes da era colonial.

