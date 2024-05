Na Alemanha, brasileiros e alemães se unem para ajudar o RS

"A gente se sente muito impotente, sem poder estar perto dos familiares, não tendo como ajudar pessoalmente", desabafa a consultora jurídica gaúcha Renata Oliveira Araújo. A sensação de impotência fez com que ela e o enfermeiro Pedro Henrique Rodrigues organizassem com amigos em Münster, no oeste da Alemanha, um evento para angariar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

"Foi espontâneo", conta. "Surgiu com a comunidade brasileira aqui em Münster e com ajuda do grupo Alle Zusammen, que promove encontros para integração de estrangeiros e refugiados".

Aula de forró: evento em Münster coletou dinheiro para vítimas das enchentes no RS Foto: Pedro Henrique Pereira Rodrigues

No domingo passado, eles então montaram uma festa ao ar livre em um parque da cidade, onde venderam pão de queijo, brigadeiro e pratinhos com arroz, feijão e farofa. Tudo troca de doações. Teve até uma oficina de forró. "Conseguimos arrecadar mais de 700 euros", afirma. A quantia equivale a quase R$ 4 mil. "Mas achamos que ia ser menos, porque não teve tanta divulgação. Foi uma surpresa muito positiva", comemora Araújo.

"Agora estamos planejando mais um ou dois eventos com mais organização, envolvendo música, em outros lugares, para conseguirmos mais fundos para a reconstrução do Rio Grande do Sul", diz ela, que é de Porto Alegre. "Graças a deus, minha família mora em uma área da capital que não foi afetada, só está sofrendo outras consequências, como falta de água e de luz. Mas a família do meu marido, é de Estrela, uma das cidades mais atingidas. E lá eles foram bastante prejudicados."

Fernanda Buffé: "Agora é a vez de arrecadar dinheiro para o meu país" Foto: privat

Morador de Wuppertal, oeste da Alemanha, o técnico em TI David Mross, informa ter conseguido arrecadar 742 euros (R$ 4.120) em apenas uma semana através do portal Betterplace, plataforma digital alemã especializada em coleta de doações filantrópicas. O dinheiro, ele conta, será destinado principalmente aos desalojados da enchente que foram acolhidos por uma filial da Assembleia de Deus em Cachoeirinha, cidade de onde ele vem, situada na Região Metropolitana de Porto Alegre.

"O pastor da igreja é meu cunhado, casado com minha irmã, que é pastora", explica. "A situação lá está um caos. Eles abriram a porta da igreja e receberam mais de 200 pessoas, que estão distribuídas em colchões, no salão da igreja", diz David. "Elas perderam tudo. E graças a Deus e por doações, conseguiram providenciar colchões, roupa de cama, alimentos", conta Mross, que também dirige em Wuppertal o Bola Brasil, projeto social de futebol envolvendo crianças estrangeiras de 13 nacionalidades.

Venda de bolos beneficente

A professora de educação física gaúcha Fernanda Buffé também abriu nesta semana uma conta na mesma plataforma online, visando doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Moradora de Göttingen, ela, além disso, organizou um estande para vender no fim de semana, com mais três outros brasileiros, bolos doados por cerca de 15 famílias brasileiras que moram na cidade. "São receitas bem brasileiras, bolo de abacaxi, coco, banana", enumera. O ponto de venda será na feira pública que ocorre regularmente no centro da cidade, em frente a uma igreja católica, a de St. Michael.

Os detalhes burocráticos sobre licenciamento da barraca foram resolvidos pela própria paróquia. "Eu conheço uma moça que trabalha na igreja, onde já participei de muitas ações como voluntária em prol países da América Latina", explica Buffé. "Agora é minha vez de arrecadar fundos para o meu país."

Pratinho com arroz, feijão e farofa em troca de doação em evento em Münster Foto: Pedro Henrique Pereira Rodrigues

Ela planeja ainda outras ações de venda de roupas e de brinquedos usados em feiras na cidade, para conseguir mais fundos. As verbas devem ser destinadas a uma das áreas mais atingidas do município de Canoas, o qual contabiliza o maior número de mortos pelas enchentes, e onde ela mesma já trabalhou, antes de morar na Alemanha, em projetos esportivos para crianças carentes. "A gente está priorizando o bairro Matias Velho, onde de 90% a 95% dos moradores perderam suas casas. É um dos mais afetados na região."

Rifa para show da Marisa Monte

Já o grupo da comunidade gaúcha na Alemanha "Gauchada em Deutschland", do Facebook, já conseguiu mais de 2 mil euros (R$ 11 mil) em doação através de uma rifa. Nela, os participantes doam para uma instituição ou pessoa física de sua confiança, em prol da reconstrução do Rio Grande do Sul e, mediante comprovação, recebem um número para cada 10 euros doados. Entre os prêmios, estão dois ingressos para shows na Alemanha, da cantora Marisa Monte e do humorista suíço Alain Frei, além de vale-compras nos valores de 100 euros e 50 euros, respectivamente, para segundo e terceiro prêmios.

"De forma geral, estamos bem emocionados em ver tantas pessoas se engajando de forma tão carinhosa e solidária em ajudar o povo gaúcho. Já diz o ditado gaúcho: 'não tá morto quem peleia'", festeja uma das promotoras da ação, a empresária gaúcha Laura Fritzen, que mora em Overath, nos arredores de Colônia, oeste da Alemanha.

A entidade beneficente alemã Aktionsgruppe Kinder im Not , que ajuda projetos assistenciais para crianças na Índia, Filipinas e Brasil, também lançou em seu site uma campanha de doação especificamente para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Até agora foram arrecadados 3 mil euros (R$ 16,7 mil). Dois terços da quantia vieram de uma maratona beneficente realizada anualmente em prol da instituição, que neste ano teve parte do valor obtido dedicada à catástrofe no Brasil.

"Em Porto Alegre, financiamos há muitos anos um projeto, e para é lá que enviaremos esse dinheiro", afirma Claudia Kirschbaum, da Aktionsgruppe Kinder im Not. Ela explica que a verba arrecadada será destinada ao Centro de Promoção da Criança e do Adolescente (CPCA), na capital gaúcha, que recebe regularmente ajuda da instituição alemã e que agora está abrigando, em caráter emergencial, mais de uma centena de desabrigados pelas enchentes.

Município gaúcho de Canoas registrou o maior número de mortos pelas enchentes no RS Foto: Mateus Bonom/Anadolu/picture alliance

Outra instituição de caridade alemã, a Franziskaner Helfen ("franciscanos ajudam"), ligada à ordem dos franciscanos, já obteve em poucos dias 7 mil euros (R$ 39 mil) para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Esse dinheiro, obtido principalmente através de uma campanha de doações aberta no site da organização , será encaminhado aos frades franciscanos que atuam em projetos assistenciais no estado.

"Nossos doadores são muito sensíveis, e têm grande apego ao trabalho dos frades franciscanos, que estão muito presentes e ajudam diretamente no local", ressalta Horst Staab, responsável pelo diálogo com os doadores da Franziskaner Helfen, entidade que apoia mais de 800 projetos sociais ao redor do mundo.

A poucos quilômetros das fronteiras alemãs, um grupo de brasileiros na Suíça conseguiu obter espaço em aviões de carga da empresa de logística UPS e está convocando quem quer ajudar a doarem roupas de frio para os desabrigados no Rio Grande do Sul. Os agasalhos podem ser entregues em filiais da UPS em seis cidades do país: Zurique, Basileia, Berna, Lausanne Lugano e Genebra. Além disso, o Projeto Deus é Amor está comprando cestas básicas no Brasil e enviando aos desabrigados. "Em breve bateremos a marca de mil cestas básicas", diz a empresária brasileira Bruna Aeppli, moradora da Suíça, que está ajudando na promoção das ações.