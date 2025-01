Número de feridos em ataque a mercado de Natal sobe para 299

As autoridades do estado da Saxônia-Anhalt revisaram o número de feridos após o ataque a um mercado de Natal na cidade alemã de Magdeburg, em dezembro do ano passado. O saldo passou de 235 para 299, informou o ministério estadual do Interior nesta sexta-feira (03/01).

A nova cifra inclui pessoas feridas que não haviam sido imediatamente reportadas pelo sistema de saúde do município como relacionadas ao atropelamento em massa. Doze das vítimas são estrangeiros ou têm dupla nacionalidade, de acordo com a secretaria do estado. Cinco pessoas morreram no ataque.

O autor do ataque, um cidadão saudita, já havia sido denunciado às autoridades alemãs em mais de uma ocasião por seu comportamento nas redes sociais. Ele está sob custódia enquanto as investigações continuam.

Promotoria quer avaliação mental

Promotores públicos alemães agora estão encomendando uma avaliação mental detalhada do suspeito. "Encomendamos um parecer de um especialista para saber se ele é uma pessoa com transtorno mental", disse um porta-voz da promotoria pública à agência de notícias alemã dpa na quinta-feira.

O parecer vai definir se o suspeito pode ser considerado criminalmente culpado pelo ataque. Segundo o Ministério Público da Alemanha, ele havia produzido um testamento no dia do ataque. O escritório não comentou se os exames médicos iniciais indicaram presença de drogas em seu sangue.

Além das ações do suspeito, a investigação também deverá analisar os planos de segurança em vigor no mercado de Natal e se o local estava adequadamente preparado para proteger os pedestres.

gq/ra (dpa, ots)