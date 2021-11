A República do Níger está localizada na África Ocidental e faz fronteira com a Argélia, Líbia, Chade, Nigéria, Benim, Burkina Faso e Mali. A capital e cidade mais populosa é Niamey. O idioma oficial do Níger é o francês.

Níger é um dos países mais pobres do mundo. O terrorismo islâmico no continente africano não se limita à Somália e ao Magreb. Também populações do Níger, como os nômades tuaregues, sofrem com a permanente falta de segurança.